My všichni jsme Neymar! Trénink parodující brazilskou hvězdu letí internetem

„Neymar," zakřičí trenér a jeho malí svěřenci padají hromadně na trávník, jako by je právě kousla tarantule. „Aúúú, to to bolí," ječí jeden. „Bože, to je bolest," svíjí se hned vedle druhý a drží se nohu, jako by právě okusila kolíky kopaček soupeře.

Komické video švýcarského klubu letí světem, milióny uživatelů sociálních sítí už zhlédly klip na Facebooku či Twitteru. A ohlas je obrovský. „Jsme zaplaveni otázkami médií, je to vážně brutální," potvrzuje marketingový ředitel klubu.

S myšlenkou ztvárnění divadélka v Neymarově stylu přišel trenér poté, co s chlapci hovořil o nešvarech, které některé světové fotbalové hvězdy na trávníku předvádějí: „Tak jsme si to vyzkoušeli a užili si při natáčení legraci. Ale máme v tom jasno, simulování je ve fotbalu prostě směšné."

Šestadvacetiletý Neymar je od loňského přestupu z Barcelony do Paris Saint Germain za 222 miliónů eur nejdražším fotbalistou historie. Geniální herní schopnosti však poněkud devalvují jeho teatrální pády a simulování, za což sklízí kritiku a posměch.

https://www.facebook.com/Sport.cz/posts/10160678755280644

Režisér hry pětinásobných mistrů světa je ovšem pochopitelně středem pozornosti soupeřových obránců a je rovněž nejčastěji faulovaným hráčem MS. Statistici spočítali, že během třech utkání ve skupině a následném osmifinále si Neymar poležel na trávníku už bezmála čtrnáct minut. Přesto na něho bude celá Brazílie znovu spoléhat v pátečním čtvrtfinále, v němž Kanárci změří v Kazani od 20:00 SELČ síly s Belgií.