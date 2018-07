Chorvaté si věří i na Anglii! V semifinále končit nechceme, říkali po penaltovém dramatu s Rusy

Chorvatský tým stál na hřišti, modlil se za Ivana Rakitiče. Aby proměnil rozhodující penaltu v sobotním čtvrtfinálovém rozstřelu s Rusy. Trenér Zlatko Dalič usedl na lavičku, kolem něj jen prázdné sedačky. Po očku sledoval reakce svých svěřenců. V okamžiku, kdy se za obrovského řevu a veselí rozběhli k Rakitičovi, vyhrkly Daličovy do očí slzy. Věděl, že dovedl Chorvaty do semifinále mistrovství světa...

„Přemohly mě emoce, měl jsem k nim ale dobrý důvod: Chorvatsko je v semifinále mistrovství světa. Je to velký úspěch. Zápas jsem hodně prožíval. Po Rakitičově proměněné penaltě to ze mě spadlo, cítil jsem obrovskou úlevu. Udělali jsme šťastnými sebe i lidi v celém Chorvatsku," řekl Dalič.

Čtyři exekutory prý neměl Dalič potíž určit. "Pátý hráč už byl problém, Vida se toho ale ujal," řekl. Obránce Besiktase Istanbul byl důležitým aktérem zápasu. V prodloužení dal po rohovém kopu hlavou gól na 2:1 a nezaváhal ani při penaltách.

Jeho mužstvo prožilo druhé penaltové drama za sebou. V osmifinále porazilo na pokutové kopy Dány, ve čtvrtfinále domácí Rusy. V prodloužení dokonalo obrat díky gólu Vidy, v závěru srovnal Fernandez. Postup si ale Chorvaté vzít nenechali. Jako s Dány, i v sobotu vstřelil rozhodující penaltu Ivan Rakitič.

„Rusko odehrálo skvělý zápas, nečekali jsme, že budou až tak dobří. Ale my jsme znovu ukázali vnitřní sílu, což je náš velký trumf," uvedl obránce Dejan Lovren. „Rusové byli výborní, byl to vyrovnaný boj. Se šťastným koncem pro nás," pravil Dalič.

V bitvě o finále se Chorvaté ve středu v Moskvě střetnou s Anglií. Pochopitelně mají chuť dokráčet až na samý vrchol. „Když už jsme došli tak daleko, nebudeme chtít končit. Máme obrovskou motivaci Angličany porazit. Když předvedeme svůj nejlepší výkon, máme šanci," podotkl Dalič. „Odpočineme si, do středy je času dost. A pak na Anglii vletíme. Uvidíme, na co to bude stačit," doplnil kapitán Luka Modrič, jeden z úspěšných penaltových exekutorů.