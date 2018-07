Favoritem MS před semifinále je podle bookmakerů Francie

Všechny tuzemské i zahraniční sázkové kanceláře se před boji o medaile shodly na největším favoritovi a na celkové prvenství Francie, která získala dosud jediné zlato na MS v roce 1998 na domácím šampionátu, vypsaly přibližně stejný kurz okolo 3:1.

U dalších semifinalistů se už bookmakeři mírně liší. Zatímco Tipsport a Chance dávají Belgii s Anglií stejné šance na zlato (3,7:1), Fortuna nepatrně více věří Belgičanům, naopak Sazka zase výběru Albionu. Největším překvapením by byl celkový triumf Chorvatů, jejichž vítězství by přineslo úspěšnému tipujícímu až šestinásobek vkladu.

Francie nejprve v úterním prvním semifinále změří síly s Belgií a je mírným favoritem s kurzem na postup do finále od 1,68:1 do 1,8:1. Na účast Belgie v souboji o zlato lze sázet v poměru od 2,06:1 do 2,15:1.

O něco větším favoritem je před středečním druhým semifinále Anglie v duelu s Chorvatskem. Postup Albionu je momentálně ohodnocen kurzy od 1,6:1 do 1,7:1, naopak na balkánský celek lze tipovat v koeficientu od 2,21:1 do 2,35:1.