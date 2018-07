Přiznání belgické hvězdy: Francie byla pro mě v dětství jedničkou

Šokující přiznání. Hvězda belgické reprezentace Eden Hazard prozradila před semifinále mistrovství světa, že jako dítě vždycky držela s bratry palce Francii. Právě tenhle soupeř ale dnes večer Belgičany čeká a fanoušci jsou zaskočení. „S bratry jsme to tak zkrátka měli, že jsme fandili více Francii," přiznal sedmadvacetiletý fotbalista Chelsea.

Vysvětlení, proč byla jedničkou u Hazardových reprezentace Francie, prý není složitě. V roce 1998 vyhrál tým Galského kohouta MS, v národním týmu byla jedna hvězda vedle druhé. A navíc rodina vyrůstala ve francouzsky mluvící části Belgie. Od čtrnácti let pak navíc hrál za Lille. „Nosili jsme s bratry i francouzské dresy, belgické jsme neměli. To neznamená, že by Belgie neměla dobré hráče, naopak, byli tam dobří fotbalisté. Ale jedničkou byli v té době Francouzi," přiznal Hazard.

I nyní má hvězdný fotbalista ve francouzském národním týmu svého oblíbence. Obdivuje Kyliana Mbappého. „Je to úžasný hráč, zvláště když si uvědomíte, kolik mu je roků. A když on říká, že sledoval videa se mnou, když byl mladší, tak teď já se koukám na videa s ním. Takový talent jsem možná nikdy neviděl," přiznává. Večer se ale pochopitelně bude snažit talentovaného Francouze poslat ze hry, do finále chce dostat svojí Belgii.