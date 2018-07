Konec snu, naříkají v Anglii. Albion je přesto na fotbalové vyslance hrdý

Konec snu, napsal na první straně deník The Guardian. Stejný titulek použily také The Times, které dodávají, že "Anglie má přes bolest z prohry na mistrovství hlavu vztyčenou".

Anglie měla historii ve svých rukách a první finále na mistrovství světa od roku 1966 na dohled. Ale nechala si to vše zase proklouznout mezi prsty a tak odjíždí se známým pocitem zoufalství a zklamání, uvedla na svém webu BBC.

Trenér Gareth Southgate a jeho hráči budou po právu vynášeni do nebes za to, jak se jim podařilo obnovit reputaci Británie, ale budou muset přemýšlet nad tím, jak se promrhala ohromná příležitost dostat se do finále, píše BBC.

Bulvár The Sun na první straně píše: Jedou domů..., ale každý z nich je hrdina. List oceňuje, že náš "utrápený národ" se spojil "díky jednomu zdvořilému Angličanovi - Southgateovi - a partě obyčejných moderních kluků".

"Ano, skončilo to v slzách. Ale přinesli nám hrdost a spojili celý národ," napsal Daily Mail. Pohár se nevrací domů, ale bylo to nádherné, dokud to trvalo, uvedl The Daily Telegraph v narážce na to, že Anglie je kolébkou fotbalu. "Hlavu vzhůru," doporučil anglickým hráčům deník.

Také Daily Mirror je přes prohru potěšen výkonem anglického týmu v Rusku. Podívejte, jak dlouhou cestu jsme ušli od prohry s Islandem v roce 2016, uvedl list.

The Guardian se stejně jako další listy zaměřuje hlavně na anglický tým a zklamání po prohře, ale uznává "odvahu Chorvatů, která jim pomohla se vzpamatovat poté, co prohrávali o gól". Chorvaté vyhráli všechny vyřazovací zápasy v nastavení a pokud nejsou na pokraji vyčerpání, je stále představitelné, že pohár se přestěhuje do země se čtyřmi milióny obyvatel, napsal deník.