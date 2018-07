Záhadný příběh kolapsu hvězdného Ronalda. Co se stalo v památném finále před dvaceti lety?

V neděli si Francie zahraje o titul světových šampiónů s Chorvatskem. Pokud uspěje, zopakuje tak úspěch z roku 1998, kdy na domácím mistrovství světa smetla ve finále Brazílii jasně 3:0. V paměti však zůstává i příběh tehdejší brazilské hvězdy Ronalda. Zjevně indisponovaný útočník tehdy zápas sice navzdory předzápasovým informacím odehrál, na hřišti však byl víceméně do počtu. Co se tehdy vlastně stalo?

Byl to hodně zvláštní příběh. Dodnes se kolem brazilského týmu a jeho hlavní hvězdy Ronalda objevuje řada spekulací, obvinění a dohad. Co bylo příčinou odevzdaného a bezkrevného výkonu tehdejšího útočníka Interu Milán, zůstává nejasné.

Měl být hlavní zbraní Brazilců v cestě za mistrovským titulem. Tou také až do osudného finálového klání byl. Krátce před zápasem se však jméno bývalého útočníka Barcelony či Realu Madrid k překvapení všech neobjevilo v základní sestavě "kanárků".

Jednadvacetiletý útočník se v té sezóně nacházel ve výborné formě, v dresu Interu Milán nasázel v 37 zápasech 34 branek, na mistrovství světa přidal další čtyři. K pátému zásahu ve finálovém klání měl ale zatraceně daleko. Po hřišti se prakticky zjevně indisponovaný a bez sil hrající Ronaldo jen potuloval, pro obranu Francie neznamenal téměř žádné nebezpečí.

Začněme však od začátku. Když se zhruba sedmdesát minut před úvodním finálovým hvizdem neobjevil Ronaldo v základně sestavě Brazílie, vyvolalo to mezi fanoušky i odborníky obrovské pozdvižení. Na místě hvězdného útočníka měl hrát forvard italské Fiorentiny Edmundo.

A co víc. Celý brazilský tým se neobjevil na tradiční předzápasové rozcvičce. Za oficiální důvod Ronaldovy absence bylo následně označeno zranění kotníku a později žaludeční problémy. "Dokonce ani Pelé neví, co se děje," říkal tehdy reportér BBC Ray Stubbs, který se snažil zjistit vážnost situace.

Totální zmatek pokračoval, když se Ronaldo nakonec v sestavě Brazilců přeci jen ukázal. "Nikdy jsem nic takového nezažil. Bylo to absolutně matoucí, nikdo nevěděl, co se děje, informace byly chaotické," vzpomíná komentátorská legenda BBC John Motson.

Ronaldovy záhadné problémy jako by předznamenaly finálový výkon Brazilců. Domácí tým vedený fenomenálním Zidanem jasně vládl, poločas vyhrál díky jeho gólům 2:0, ve druhém přidal Petit třetí zásah a Francie mohla slavit titul mistrů světa.

Co za malátným Ronaldovým výkonem stálo, vysvětloval Brazilec takto: "Šel jsem si po obědě zdřímnout a to byla také poslední věc, kterou si pamatuji. Pak se mnou někdo zatřásl, já se probudil a okolo mě stáli mí spoluhráči a týmový lékař Lidio Toledo. Nechtěli mi říct, co se stalo," říká záhadně Brazilec.

To zajímavější však vysvětluje dále. "Řekl jsem jim, ať odejdou, že chci spát. Pak mi Leonardo (Ronaldův spoluhráč) řekl, až se s ním jdu projít do hotelové zahrady, kde mi všechno vysvětlí. A tam mi pověděl, že ve finále hrát nebudu."

Ronaldo se údajně s tímto závěrem nesmířil a zamířil za trenérem Mariem Zagallem. "Nechápal jsem, proč bych neměl hrát. Zdravotně jsem byl úplně v pořádku. Ale on řekl, že nenastoupím. Já měl v ruce lékařskou zprávu, která potvrzovala, že jsem v pohodě. Povídal jsem trenérovi, že jsem připraven hrát. Nedal jsem mu na výběr, musel mě postavit. Možná ale celá ta podivná záležitost ovlivnila celý tým," připouští dnes jednačtyřicetiletý Ronaldo.

A jak sám hodnotí svůj výkon? "Cítil jsem povinnost hrát, nechtěl jsem si to nechat ujít. Byla to pro mě čest. Ano, asi to nebyl můj nejlepší výkon, ale udělal jsem maximum pro úspěch," dodává Brazilec.

Co tedy podle serveru dailymail.com za celou zvláštní příhodou mohlo být? Jednou z variant je údajná snaha firmy Niké o to, aby nastoupil místo Ronalda Edmundo. Oba dva fotbalisté přitom patřili mezi hlavní tváře značky.

"Lidé z Niké s námi byli 24 hodin denně. Bylo to, jako by snad byli členové týmu. Mají velkou moc, to je všechno, co k tomu můžu říct," říkal mnohoznačně Edmundo.

Jaký vztah měl k Niké Ronaldo, odmítl samotný Brazilec komentovat s tím, že jde o důvěrné informace. Následující vyšetřování ohledně možné korupce oděvního giganta nikam nevedlo, vedení společnosti veškeré nekalé praktiky odmítlo.