Završí černý kůň senzaci? Sázkaři mu nevěří, zlato podle nich sebere favorit

Tenisovou terminologií si to ve finále mistrovství světa ve fotbale rozdají turnajová trojka proti dvanáctce. „Francouzi stáli již před turnajem v pomyslném kurzovém žebříčku na výsluní, v kurzu 6,5:1 na třetím místě těsně za Německem a Brazílií. Naopak Chorvaté mohli hrát s kurzem 45:1 tak trochu mrtvého brouka, když před nimi byla třeba i Uruguay 35:1, nebo domácí Rusko 40:1," říká Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

Zatímco Francie tak naplňuje od začátku roli jednoho z největších favoritů na zlato, Chorvatsko, o kterém se mluvilo jako o možném černém koni turnaje, je překvapivým finalistou. „Pokud srovnáme šance obou zemí na výhru po 90 minutách, je jasným favoritem Francie. Také sázkaři vidí finále podobně, když jich dvě třetiny sází na Francii, na Chorvaty potom zbylá třetina," přidává Urbanec.

V kurzové nabídce je i sázka na vítěze utkání do rozhodnutí, tedy na to, kdo se stane mistrem světa. „Chorvaté se zatím ukázali jako mistři prodloužení i penaltových rozstřelů, proto je o tuhle sázku velký zájem v kurzu 2,9:1. Přesto jsou i zde Francouzi favoritem – kurz 1,44:1," dodává Urbanec.

Několik desítek sázkařů rovněž čeká na výhru na svých tiketech, vsazených na jméno mistra světa. Jeden z nich vsadil za 10 tisíc korun na Chorvaty ještě v kurzu 35:1, čeká na výhru 350 tisíc. Tipér z Teplic zase hodně věří Francii, na kterou vsadil 7. července 120 tisíc korun v kurzu 3:1. Ten se těší na výhru 360 tisíc korun. Radovat se z výhry bude v neděli večer však jen jeden z nich.

Šoupnou kohouta do polívky?

„Vsadit na Francii se nejspíš rozhodne většina konzervativních sázkařů. Všeobecné předpoklady má asi opravdu lepší, obrana a taktika brilantní, protiútok bleskový, standardní situace efektivní. Galský kohout má skutečný potenciál radostně zakokrhat, Chorvati by ho nepochybně radši šoupli do polívky. Přišlo mi, že ve vyřazovací části ztrácí dech. S Ruskem to bylo o prsa fanynky, která fotbalové fotoreportéry na stadiónech nezaujala, první půle s Anglií byla strašidelná, ale druhá a prodloužení, to byla pořádná jízda. Parta kolem Modriče má obrovského týmového ducha, takže za sebe nemůžu radit nic jiného než vyšší kurz a výhru Chorvatska," říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Výsledek finále může rozhodnout i o nejlepším hráči turnaje. Bookmakeři mají za favorita Francouze Mbappého s kurzem 1,9:1, největší kurzový posun ale zaznamenal Modrič. Začínal na 70:1, padl až na současných 3:1 a trofej by mu „přálo" i 60 % sázkařů.

Sobotní duel o třetí místo zreprízuje poslední zápas skupiny G, kde se z výhry 1:0 nad Anglií radovala Belgie. Ve střetu zklamaných semifinalistů jsou i v odvetě favorité Rudí ďáblové, jejich výhru si zvolilo na tiket 90 % sázkařů. Úspěch Anglie nabízí solidní zhodnocení, které ovšem oslovuje jen desetinu sázkařů.