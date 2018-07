Zklamaný Chorvat Lovren: Francie nehrála fotbal. Byli jsme mnohem, mnohem lepší

"Jsem zklamaný, protože jsme prohráli zápas, byť jsme hráli mnohem, mnohem lepší fotbal než oni. Znovu jsme hráli nádherný fotbal. Myslím, že jsme byli lepší. Oni se rozhodli pro jinou cestu. Nehráli fotbal, jen čekali na šance a dávali góly," řekl po zápase Lovren.

"Měli vlastní taktiku a to je třeba respektovat. Každý zápas na turnaji hráli stejně jako dnes. Byli jedním z favoritů na zlato a dokázali to. Ale když se podíváte na všechny země, které jsou za námi, tak můžeme být pyšní," doplnil chorvatský stoper.

Stejně jako spoluhráči nesouhlasil s penaltou v závěru první půle za stavu 1:1. Francouzský záložník Blaise Matuidi netrefil centr z rohu a míč zasáhl Perišiče do ruky, za kterou Pitana po poradě s videem nařídil pokutový kop.

"Byl jsem si jistý, že penaltu nenařídí. Z mého pohledu Perišič nemohl reagovat, protože to bylo strašně blízko," uvedl Lovren.

"Byl to kritický moment. Dotáhli jsme se na 1:1 a pak přišla tahle penalta, potom dali na 3:1 a 4:1. My jsme i tak nepřestali hrát, stále jsme věřili a dali do toho vše. A proto jsou na nás lidé v Chorvatsku pyšní," dodal Lovren.