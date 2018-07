Kanté se styděl říct si spoluhráčům o fotku s trofejí pro mistry

Ačkoli fotbalista N'Golo Kanté už dva roky obléká dres londýnské Chelsea a nyní patřil ke klíčovým postavám francouzského triumfu na mistrovství světa, rozhodně netrpí hvězdnými manýry. Naopak zůstává nesmělý a to do té míry, že se údajně styděl říci si spoluhráčům o to, aby mu na chvíli půjčili trofej pro mistry světa, aby mohl zapózovat fotografům a měl tak památku na celý život.

Po nedělním triumfu Francie nad Chorvatskem ve finále v Lužnikách zaplavila sociální sítě videa z oslav, na kterých si hráči Francie předávají trofej a pózují s ní. Až se dostane k Stevenovi N'Zonzimu, který ji ale zas posouvá dál Kantému, schovanému za ostatními. Drobný záložník ji přebírá, pokleká na zem a s velkým úsměvem se nechává fotit. Údajně se styděl o trofej přihlásit, a tak N'Zonzi zasáhl a upřednostnil ho před ostatními, kteří neměli na titulu takový podíl jako právě Kanté.

Sedmadvacetiletý rodák z Paříže, jehož rodiče pocházejí z Mali, byl totiž jedním z klíčových faktorů francouzského triumfu, přestože podobně jako při oslavách nebyl na hřišti příliš vidět. Ovšem v záloze odváděl obří porci černé práce. I díky tomu Francie ve čtyřech zápasech neinkasovala a i v duelu s Argentinou, kterou porazila 4:3, byl Kanté jako osobní strážce Lionela Messiho důležitou postavou.

Jeho role pro tým si byli vědomi i spoluhráči, kteří cestou do hotelu po finále začali zpívat píseň: "N'Golo Kanté, on je malý, on je hezký a on zastavil Messiho. N'Golo Kanté," znělo autobusem, zatímco Kanté se stydlivým úsměvem nabádal spoluhráče, ať přestanou.

Až ve finále se Kantému tolik nedařilo a i kvůli žluté kartě přepustil místo právě N'Zonzimu. "Do té doby to byl podle mě nejlepší hráč turnaje," prohlásil pro L'Équipe bývalý anglický reprezentant a nyní komentátor Gary Lineker. "Není zrovna typem chlapíka, co toho hodně napovídá, a nechová se jako hvězda, ale s ním hraje Francie jako s 12 hráči. On hraje za dva záložníky. Je úplně všude," vyzdvihl Kantého.

"Upřímně říkám, že s ním měla Francie velkou výhodu. On je jedním z klíčových faktorů, proč došla až do finále. Jsem jeho velký fanda a na jeho pozici není lepšího hráče," dodal Lineker.

Ještě před čtyřmi roky přitom Kanté hrál jen druhou francouzskou ligu za Caen, kterému pomohl k postupu, a v roce 2015 ho doporučil do Leicesteru skaut Steve Walsh, jenž stál i za příchody Jamieho Vardyho a Rijáda Mahrize. A právě tato trojice patřila k hlavním oporám při senzačním titulu Leicesteru v anglické lize v roce 2016.

Následně se Kanté přesunul do Chelsea, údajně za 32 miliónů eur. A nyní by ho mohl čekat další velký přestup, neboť bývá spojovaný se zájmem Barcelony.