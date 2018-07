100 miliónů na rok je málo. Jsem druhý nejlepší kouč světa, tvrdí trenér Chorvatska

O své budoucnosti se mimo jiné rozpovídal v rozhovoru pro chorvatský deník Vecernji list. Dalič zachránil naděje Chorvatska už v kvalifikaci, během níž převzal mužstvo na podzim loňského roku. Předtím úspěšně působil v arabských klubech, odkud podle informací chorvatského listu nyní k Daličovi míří nabídky přesahující v přepočtu 100 miliónů korun za rok.

„Ať se vám to líbí, nebo ne, jsem teď druhý nejlepší kouč na světě. A tyhle peníze jsou pro druhého nejlepšího kouče planety málo," prohlásil v rozhovoru s tím, že elitní kouči pobírají i čtyřikrát více, než mu mají nabízet asijské týmy.

Dalić: Pomučio sam se za sve u životu, zato ne dam na sebe https://t.co/lnfzOvZ1xZ — Večernji list (@vecernji_list) 22. července 2018

Chorvatský svaz mu přitom podle stávající smlouvy, která vyprší za dva roky, údajně platí zhruba půl miliónu eur ročně, cca 13 miliónů korun.

O lukrativnější nabídky se ale podle svých slov momentálně nestará. „Teď ani nepřijímám hovory z neznámých čísel," přiznal.

„Mám ještě dva roky platný kontrakt (u reprezentace) a rád bych ho dodržel. Ale nemůžu vystát lidi (ze svazu), kteří kopli v životě dvakrát do míče, a přitom rozhodují o mém působení na reprezentační lavičce," opřel se do svazového vedení, které nemělo o jeho setrvání u národního týmu navzdory kvalifikačnímu a barážovému úspěchu úplně jasno.

I přes historický úspěch, k němuž Chorvaty v Rusku dovedl, neskrývá, že si ze šampionátu odvezl i zklamání.

„Jsem smutný a budu smutný až do konce života, protože Chorvatsko se mohlo stát světovým šampiónem. Podle kvality jsme měli být mistři my, ale Bůh si nepřál, abychom to vyhráli. Neprohráli jsme finále s lepším týmem, Francie měla jen více štěstí," je přesvědčený Dalič.