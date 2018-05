Mancini se s italským fotbalovým svazem dohodl na dva roky

"Myslím, že pro mne nastal ten správný čas. Trénovat národní mužstvo by si každý pokládal za čest. Já v reprezentaci debutoval v roce 1978 v týmu do čtrnácti let a být trenérem, to je to nejkrásnější," řekl bývalý reprezentační útočník při oficiálním představení v sídle italského svazu ve Florencii.

Na lavičce nahradí Gian Piera Venturu, který byl odvolán po překvapivém vyřazení Itálie v baráži o postup na MS se Švédskem. "Prožíváme těžké období a čeká nás hodně práce," konstatoval Mancini, jehož prvním úkolem bude připravit hráče na mistrovství Evropy 2020. "Už mnoho let jsme ME nevyhráli. Chci se stát tím, kdo národní tým dovede na nejvyšší úroveň. Nebude to snadné, budeme muset makat, ale můžeme to dokázat," dodal.

První zatěžkávací zkouška Manciniho čeká 28. května, kdy se Itálie utká v přípravném duelu v St. Gallenu se Saúdskou Arábií.

Mancini v minulosti trénoval několik předních klubů, mimo jiné Inter Milán, Galatasaray či Manchester City, který dovedl v roce 2012 k prvnímu anglickému titulu po 44 letech. Naposledy působil v Petrohradu, v neděli se ale s bohatým ruským klubem dohodl na předčasném ukončení smlouvy platné do roku 2020.