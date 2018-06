Patriot, co nepije a zaměstnává kuchaře na zdravou výživu. Posel úspěchu věří v anglické mládí

Kane zatížil konta soupeřů v probíhající sezóně jednačtyřiceti brankami. Byl klíčovou postavou Tottenhamu, výrazně se podepsal pod postup Anglie na MS. Nikoho tudíž nepřekvapilo, když byl v pouhých čtyřiadvaceti letech jmenován kapitánem Anglie.

„Je to pečlivý profesionál," vysvětlil trenér Albionu Gareth Southgate, proč svěřil pásku muži, jen ve třiadvaceti startech za Anglii vstřelil dvanáct branek. Kane se stane nejmladším kapitánem v dějinách země na mistrovství světa. Když vedl Anglii na domácím MS 1966 Bobby Moore, bylo mu pětadvacet.

„Jsem hrdý, že povedu Anglii na světovém šampionátu s páskou na ruce. Jmenování znamenalo obrovský den mého života. Když jsem se s trenérem setkal a on mi vše oznámil, byl jsem jako ve snu," popisoval Kane v rozhovoru pro Guardian, že být kapitánem země, která se těší na patnáctý start a světu dala fotbal, je něco výjimečného.

Pro Angličany je fotbal vším. A národní tým představuje absolutní vrchol. „Chvíli jsem potřeboval být sám, vše si srovnat. Byl jsem plný hrdosti, s kterou jsem šel domů a vše řekl rodině," rozplýval se Kane. Bude dvanáctým kapitánem Anglie na MS v historii. A britská média jsou nadšená. „Je to patriot, nepije alkohol, zaměstnává kuchaře kvůli zdravé výživě a táhne mladé," shodují se zpravodajské servery.

Southgate nepokrytě dává najevo, že Kane strhne spoluhráče. „Kapitán stanovuje standard. A Harry je jeden z nejlepších hráčů světa. Jeho vzestup v posledních měsících byl impozantní. Bude motivovat ostatní," vysvětlil trenér Anglie, že doufá v jakýsi „lavinový" efekt.

Albion už zoufale potřebuje velký úspěch na mezinárodní scéně. Od zlata v roce 1966 zůstává maximem čtvrtá příčka z roku 1990. Na minulém šampionátu však tým nepostoupil vůbec ze skupiny. A odborníci neočekávají, že právě letos by měl nastat nějaký průlom. Jenže právě Kane je symbolem naděje. „Nese v sobě poselství úspěchu," pronesl Southgate.

„Mojí myšlenkou je vyhrát všechno, každou soutěž. A já nepochybuji, že můžeme vyhrát i mistrovství světa. Vím, nejsme favorit. Ale podívejte se na tuto sezónu. Tipoval by někdo Liverpool do finále Ligy mistrů? Moc takových lidí by se nenašlo. A co teprve Manchester United v dobách, kdy začínali pod Sirem Fergusonem. Měli mladý tým a roky ovládali Premier League, vyhráli i Ligu mistrů," narážel Kane na skutečnost, že „jeho" tým je podceňován i s ohledem na nízký věkový průměr.

„Být mladý není omluvou! Naopak se může jednat o přednost. Nic jiného, než myšlenky na titul nejsou dost dobré. Budeme za ně bojovat," ujistil Kane.