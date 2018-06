Ze zločince se stane rekordman. Kapitán mexické reprezentace vstoupí v Rusku do historie

Nelítal v tom sám. Nejen na kapitána mexické fotbalové reprezentace, ale třeba i na Julióna Álvareze nominovaného na cenu Grammy padlo podezření. To oni měli prát pro Raúla Florese Hernándeze, bosse drogového kartelu sídlícího v Guadalajaře, špinavé peníze. A Rafael Márques, mexická fotbalová modla, měl být zapleten i do kšeftů a obchodů s drogami.

Kapitán mexické reprezentaccde Rafael Márques se do mužstva vrátil a bude startovat na pátém šampionátu.

„Nikdy jsem se na něčem podobném nepodílel, žádné ze vznesených obvinění se neprokázalo," přísahal s rukou na srdci před vyšetřujícími soudci devětatřicetiletý obránce, který během sedmiletého angažmá v Barceloně vyhrál s katalánským velkoklubem dvakrát Ligu mistrů.

Jenže americká FBI vážné podezření měla. Dostatek důkazů sice nesehnala, přesto úřady Spojených států zakázaly Márquesovi vstup do země a zablokovaly mu veškerý majetek, na který si vydělal během štací v Monaku, Barceloně, newyorském Red Bulls i třeba ve Veroně. Doma v Mexiku, kde poslední tři roky nastupuje za Atlas Gudalajara, samo sebou také.

Márques se ocitl na černé listině.

Dlouhé měsíce se táhlo vyšetřování a aféra plnila titulní stránky novin. Mexická fotbalová legenda přestala na čas trénovat i hrát, z reprezentace se rovněž omlouvala, nakonec z ní vypadla. Zákonitě, když třeba ke kvalifikačnímu zápasu finálové fáze zóny CONCACAF do USA cestovat nesměla.

„Nevzdám se. Žiju svůj sen a věřím v jeho naplnění. Na nic jiného nemyslím víc než jak pomoci své zemi na ruském šampionátu," sliboval fotbalový veterán, když se počátkem letošního roku vracel v dresu Atlasu zase na trávníky. „Snu o šampionátu jsem teď o něco blíž, ale chtěl bych slyšet, že mám naději," vzkazoval po posledním dubnovém ligovém utkání proti Pachuce.

Kolumbijský kouč mexické reprezentace Juan Carlos Osorio jeho volání vyslyšel.

„Pro Rafu budu mít vždycky v nominaci místo. Kdo jiný by měl být v Rusku lídrem mužstva, když ne právě on se svými zkušenostmi?"

Černou listinu tak Márques vyměnil zase za světla reflektorů. Na své páté mistrovství světa nakonec pojede. A kapitánskou pásku na něm nejspíš znovu navlékne.

Jednou provždy bude zapsán do šampionátové historie. Nikoli jako ten, kdo pral špinavé peníze a zapletl se do kšeftů s drogami, ale jako legenda, která dokázala totéž, co před ní svedl jen další Mexičan Antonio Carbajal a Němec Lotthar Matthäus. Ti dva jsou jediní, kteří dosud nastoupili na pěti mistrovstvích světa