Korejci chtěli Hiddinka, ale nakonec angažovali Šina, který je prý dítětem Štěstěny

Neměl to Šin Te-jong na cestě do trenérského křesla snadné. Německého kouče Uli Stielikeho sice po kvalifikační blamáži s Katarem generalita korejského fotbalu odvolala, jenže okamžitě se začala znovu poohlížet po trenérovi z Evropy. A koho jiného přivést než Guuse Hiddinka, nizozemského tvůrce jihokorejského zázraku na světovém šampionátu v roce 2002? To přece on dovedl reprezentaci až do semifinále, to on s ní bojoval o bronz.