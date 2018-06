Fotbalové MS v roce 2026 uspořádají Kanada, Mexiko a USA

Ve prospěch severoamerické trojice rozhodl dostatek moderních stadiónů, dostupnost a výborná infrastruktura. Navíc podle odhadů organizátorů by mělo mistrovství v Kanadě, USA a Mexiku vynést FIFA 11 miliard dolarů, zatímco v případě Maroka šlo o polovinu. Africký stát by navíc musel postavit devět úplně nových stadiónů a pět zrenovovat.

Hlasování v Moskvě bylo veřejné, což bylo v ostrém kontrastu s předchozími volbami, kdy pořadatelství šampionátů v letech 2018 a 2022 získaly Rusko a Katar. Posléze bylo zatčeno přes 40 činovníků, kteří byli obviněni a odsouzeni za korupci, především při prodeji marketingových a vysílacích práv.

Vizitka společné kandidatury USA, Kanady a Mexika, která byla vybrána za pořadatele fotbalového MS v roce 2026: Web: www.united2026.com Motto: Jednota. Jistota. Příležitost. Pořadatelská města: 16 (deset v USA, po třech v Kanadě a Mexiku) Počet zápasů: 80 (60 v USA, po deseti v Kanadě a Mexiku) Uspořádaná MS: 1970, 1986 (oboje Mexiko), 1994 (USA) Výhody: dostatek moderních stadiónů, výborná infrastruktura Nevýhody: velké vzdálenosti, napjatější politické vztahy USA s Mexikem kvůli imigraci Ostatní: poprvé v historii se turnaje zúčastní 48 týmů, rovněž tři země společně ještě nikdy MS nehostily; USA, Kanada i Mexiko původně plánovaly, že se budou o šampionát ucházet samostatně, nakonec se ale rozhodly využít toho, že FIFA předloni zrušila zákaz společných kandidatur; v širším seznamu bylo 41 měst, nyní jich je 23; společnou kandidaturu podpořily hlavy všech zemí či anglický fotbalista David Beckham; pořadatelé očekávají, že se prodá rekordních 5,8 miliónu vstupenek.

"Dnes zvítězil především fotbal," prohlásil šéf americké fotbalové federace Carlos Codeiro. "Máme obrovskou radost, ale současně cítíme velkou čest a pokoru, že nás členové FIFA vybrali za pořadatele světového šampionátu," přidala v prohlášení severoamerická fotbalová konfederace CONCACAF.

Společnou kandidaturu podpořili i čeští delegáti

Vyšetřování rozsáhlého skandálu měla na starost americká prokuratura, která sídlí nedaleko stadiónu MetLife v New Yorku pro 87 tisíc diváků. Právě tam by se podle organizátorů mělo za osm let hrát finálové utkání. Spojené státy by měly hostit 60 z 80 zápasů rozšířeného turnaje, Mexiko s Kanadou po deseti.

Mexiko jako první stát uspořádá šampionát potřetí, hostilo ho už v letech 1970 a 1986. V USA se po roce 1994 uskuteční mistrovství světa podruhé, v Kanadě bude poprvé. Maroko naopak neuspělo s kandidaturou ani na pátý pokus.

Pro severoamerickou kandidaturu hlasovali v Moskvě i zástupci Fotbalové asociace ČR, zatímco Maroko podpořily například Slovensko s Nizozemskem a Francií. Voleb se nemohly zúčastnit svazy Americké Samoy, Guamu, Portorika a Amerických Panenských ostrovů, protože jsou nezačleněným americkým územím. Írán se zdržel hlasování.