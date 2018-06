Češka asistuje šílenství kolem Salaha! Damková má v dějišti MS na povel rozhodčí

„Samozřejmě se na takovou zkušenost moc těším. V Rusku je atmosféra mistrovství cítit na každém kroku. Očekávání jsou veliká," líčí Dagmar Damková pro web fotbal.cz. Stejnou roli již plnila předloni na mistrovství Evropy ve Francii a na olympijských hrách v Riu de Janeiro. Tentokrát do sbírky přidá i největší fotbalovou akci na světě. V Rusku je v roli delegátky už pouze jediná další žena, Američanka Sandra Huntová.

Damková bude během MS pracovat v Jekatěrinburgu a dohlédne na čtyři zápasy: již v pátek půjde do hry Egypt s hvězdným útočníkem Mohammedem Salahem proti Uruguayi s elitním útočným duem Cavani - Suárez, pak se ve městě představí spolufavorit turnaje Francie proti Peru, Japonsko se Senegalem a Mexiko se Švédskem.

„Teď se všechno točí kolem zápasu Egypta, kolem Mohammeda Salaha tady vládne opravdové šílenství. Každopádně zápasová nabídka je tady hodně zajímavá. Člověk zná především evropské týmy, tady to bude opravdu velmi pestré díky dvěma týmům z jižní Ameriky, Afriky a v neposlední řadě Japonsku. Opravdu se je na co těšit, zápasy budou hodně specifické," hlásí Damková přímo z dějiště.

Tribuny představují světový unikát

Další zajímavost představuje také místní Jekatěrinburg Arena, rekonstruovaný stánek pro 35 000 diváků, který se pyšní neobvyklým řešením konstrukce. Tribuny umístěné za brankami jsou pouze dočasně postavené a jejich horní části vyčnívají mimo zastřešovací krytí stadiónu. Nejspíš jde o světový unikát.

„Dodělávky na stadiónu finišují, ale na páteční výkop by mělo být vše připraveno. Co se týká tribun, jejichž části nejsou zastřešeny, tak všichni věří, že na zápasy nebude pršet. To tady ale bývá trochu loterie," usmívá se Damková.

S očekáváním vyhlíží také tolik diskutovanou premiéru videorozhodčího (VAR) na velké světové akci.

„Všichni jsou na video pochopitelně velmi zvědaví, řeší se, jak bude fungovat spojení s Moskvou a podobně... Ale přípravám a zavedení VAR se věnovalo opravdu velmi mnoho času, šlo o důkladný projekt. Pevně věřím, že vše bude ve prospěch fotbalu. Ze všeho nejvíc bych si ale přála, aby rozhodčí VAR potřebovali co nejméně. To by znamenalo, že si na hřišti vedou dobře," avizuje Damková.