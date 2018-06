Killer Krama posílá díky do Krámů. Hvězda z MS miláčkem vesnice na Příbramsku

Doma v Chorvatsku svému kanonýrovi říkají Killer Krama. Právě Andrej Kramarič, útočník německého Hoffenheimu, už během jara způsobil, že Krámy, obec u Nového Knína na Příbramsku, kvůli jeho gólům takřka nespí a vydatně je zapíjí.

Stačilo zjistit, že se chorvatskému reprezentantovi doma přezdívá Krama či Krami. To je sakra podobné, všimli si Krámští. Poté, co Kramarič v dubnovém bundesligovém duelu zaznamenal hattrick proti Hannoveru, padlo rozhodnutí založit mu v Krámech Fan Club.

Na stará prostěradla Krámští sprejem v chorvatštině nastříkali vyznání: „Milujeme tě, Kramo" a „Jsi náš, Kramo". Místní velcí i malí fotbalisté a fotbalistky se posléze shlukli na kraji vesnice pod sloupkem s krámskou cedulí. Vyfotili se, o sobě něco napsali a pak to e-mailem do Záhřebu poslali.

Kuriozitu z České republiky jako první uveřejnil tportal.hr, vzápětí další tři chorvatské servery, jeden bosenský a dokonce i německý. „Kvůli Kramaričovi Češi nespí, zbožňují ho, lijí do sebe potoky piva," zdůrazňovalo se. „Češi na mistrovství světa nebudou, ale mají komu fandit," předpokládal server goal.hr.

Každým gólem rozpoutá euforii v Knihovně

Sám Kramarič se velmi podivil. „Jsem mile překvapen, moc děkuji. Po sezóně se jim ještě ozvu," vzkázal do Krámů.

Slovo dodržel. Stihl ještě dvě trefy proti Dortmundu a dostat tím Hoffenheim do Ligy mistrů, odskočit si na krátkou dovolenou, načež se během srazu chorvatského nároďáku nechal vyfotit s cedulkou: „Krámy, díky od Kramy". Pro tportal.hr navíc připojil: „Opravdu mě velmi těší, že mě přijali za svého. V každém případě se vynasnažím rozveselovat je góly."

Na Příbramsku už s tím počítají. „Jeho odpověď nemá chybu. Ať si namaže kopačky, ať mu to střílí. Když dá gól, to bude radosti," ujišťuje Václav Rákosník zvaný Vyhlídka, majitel krámské hospůdky Knihovna. Bývalý fotbalista, to se ví.

O nabídky nemá nouzi

Šestadvacetiletý Andrej Kramarič, před angažmá v Hoffenheimu působící v Dinamu Záhřeb, Rijece a Leicesteru, je v Chorvatsku osobností. V posledním zápase kvalifikační skupiny, kdy tým v šachovnicovém nutně potřeboval zvítězit na Ukrajině, to dvěma góly zařídil. Scházejí se mu nabídky od Dortmundu, Neapole, Valencie, ale pravděpodobně zamíří do Bayernu Mnichov, kde zůstane díra po odcházejícím Lewandowském. Chce ho tam nový trenér, krajan Niko Kovač.

A ještě ke Krámům. Mají zhruba 60 obyvatel, většina chlapů už přes třicet let kope za sousední Velkou Lečici. Ta má i ženský fotbalový oddíl, kde jsou krámské dívky i paní zastoupeny zrovna tak. Tři desítky let působí v „Kramaričově" vsi tzv. Krámská konzumní společnost neboli KRKOS pořádající každoročně na malém hřišťátku „Nou Camp" turnaje KRKOS Cup. Teď je tu další motivace. Kramarič na mistrovství světa a v Lize mistrů, co gól, to... Chorvatská média budou mít pravdu...