"Teď se soustředím jen na úspěch na šampionátu, ale zájem Juventusu mě vážně těší," prozradil Golovin, jaké nabídce by on sám dal přednost. Zástupci CSKA Moskva, jemuž šikovný záložník patří, za něj před šampionátem údajně požadovali 20 miliónů eur, avšak už po úvodním duelu chtějí podle ruských médií víc.

I přes své mládí se rodák ze Sibiře stačil vypracovat mezi největší opory nejen v klubu, ale i v reprezentaci. Na předloňském EURO ve Francii odehrál všechny zápasy, loni na Poháru FIFA nevynechal ani minutu. Rusové však pokaždé vypadli už v základní skupině.

Kvůli nedostatku venkovních hřišť v rodném Kaltanu dělil Golovin od dětství zájem mezi fotbal a futsal. Později přešel do Novokuzněcku, v 16 letech zaujal skauty z CSKA a o dva roky později si odbyl premiéru v áčku armádního celku.

Nedlouho poté debutoval i v seniorské reprezentaci a proti Bělorusku se hned zapsal mezi střelce. Mezitím pomohl Rusům ke zlatu z mistrovství Evropy do 17 let či stříbru z ME devatenáctek. Teď by si vítěz ruské ligy ze sezóny 2015/16 rád připsal úspěch i mezi dospělými.