Nic než zlato! Nejdražší ze všech pacientů hraje o čas

Jeden z nejnapínavějších příběhů fotbalového mistrovství světa začal dávno před zahájením šampionátu. Jeho protagonistou není nikdo menší než nejdražší hráč planety. Všechny teď zajímá, v jaké formě se v Rusku představí Brazilec Neymar. Od březnové operace zlomeniny nártní kůstky se stal nejsledovanějším pacientem světa. Kanárci vstoupí do turnaje nedělním duelem se Švýcarskem.

Plán je jasný. Po 16 letech by měl Brazilce zase dovést k mistrovskému titulu. Jenže na konci února se scénář hrubě zkomplikoval. Šestadvacetiletý fotbalista se během ligového duelu svého Paris St. Germain s Marseille rozbrečel. Jeho noha se vytočila téměř do pravého úhlu a křičel bolestí. Kvůli pravému kotníku skončil na nosítkách.

A bylo ještě hůř. Podrobné vyšetření odhalilo nejen těžce pochroumaný kotník, ale také zlomenou kůstku v nártu. Nebylo vyhnutí, 3. března se doma v Brazílii podrobil operaci. „Bezprostředně po zranění jsem nevěřil, že si na šampionátu v Rusku zahraju. Ale nevzdal jsem se. Rekonvalescenci beru za největší životní výzvu," líčí Neymar.

Dopadl jako Švejk táhnoucí na Bělehrad. Na kliniku v Belo Horizonte pod dozorem televizních štábů dorazil na invalidním vozíku, stejně tak ji pak i opustil.

„Je zdrcený, ale chápe, že operace je pro něj jedinou alternativou. On i my se budeme maximálně snažit, aby byl co nejdřív v pořádku," slíbil reprezentační lékař Rodrigo Lasmar.

Měl jsem černé myšlenky, netají

A pak začal boj s časem. V konečné nominaci kapitán nechybí. Stihne se však Neymar vrátit do potřebné formy...? „Nejsem si samozřejmě jistý, zda jsem dostatečně připravený na zátěž, která mě během turnaje čeká. Hrát za tři měsíce po takovém zranění na mistrovství světa, nebude nic jednoduchého. Očekávání fanoušků je velké, i já sám jsem hodně zvědavý, jak si povedu," vzkázal v půlce května na sociálních sítích.

Ve 30 soutěžních zápasech sezóny si před zraněním připsal 29 gólů a 17 asistencí. Loni v létě z něj pařížský klub udělal za 222 miliónu eur nejdražšího fotbalistu všech dob. A teď by Kanárci měli hrát bez něj? Nemyslitelné!

„Měl jsem černé myšlenky. Doktoři však se mnou jednali na rovinu. Vysvětlili mi operaci i předpokládanou dobu rekonvalescence. Uklidnil jsem se," popisuje.

Návrat zatím probíhá jako z velké knihy

Teď šampionát klepe na dveře. „Už trénuju s míčem, přihrávky i střelbu. Nic mě neomezuje, pomalu se zlepšuji. Určité obavy mám, ale krok za krokem se jich zbavuji," dává fanouškům naději.

Návrat zatím probíhá jako z velké knihy. V prvním duelu po zranění proti Chorvatsku (2:0) na liverpoolském Anfieldu nastoupil Neymar do druhého poločasu. A po dvaceti minutách vstřelil výstavní vítězný gól. Svůj 54. v reprezentaci. Při oslavě trefy hned běžel obejmout právě lékaře týmu...

„Když jsem viděl míč v síti, myslel jsem jenom na ty, kteří mi pomohli - doktora Lasmara, rodinu a přátele. Jsem tak šťastný, že zase můžu hrát fotbal. Mám za sebou velmi tvrdé tři měsíce a hodně jsem trpěl," poukazuje Neymar.

Také v generálce proti Rakousku se jednou trefil a Brazilci ve Vídni vyhráli 3:0. Zdá se, že hvězda už je opravdu fit a v ráži. Třeba na tréninkové základně v Soči zorganizoval Neymar na oslavu Coutinhových narozenin velkou vajíčkovou bitvu. "Cítím se skvěle, stejně jako moji spoluhráči. V celém týmu panuje obrovská pohoda a jsme natěšení, abychom dokázali velké věci. Zajímá nás jedině zlato," ujišťuje lídr, že Kanárci vyrážejí za titulem.