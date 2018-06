Smolař z vykřičené čtvrti přehmatem elegána v bílé košili

Světový šampionát má prvního nešťastníka. Maročan Azíz Buhaddúz nastoupil do bitvy proti Íránu v 77. minutě za bezbrankového stavu. V páté minutě nastavení po standardní situaci soupeře se na přední tyči pokusil míč odhlavičkovat a smolně ho nasměroval do vlastní branky. Maroko tak vstoupilo do turnaje porážkou 0:1, což ve skupině B se Španělskem a Portugalskem znamená poukázku na rychlé vyřazení.