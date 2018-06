Hrdinní Vikingové už si nevystačí s tleskáním a hrdelním výkřiky. Tančili a jásali s Dallou a svými fanoušky

Kdyby mohla, nejraději by objala celý svět. Tak byla blonďatá islandská víla Dalla šťastná, že její udatní Vikingové stačili na fotbalového boha Messiho a jeho argentinskou chásku. Svět ovšem obejmout nedokázala, proto na podestě moskevského stadiónu Spartaku předváděla tanec věnovaný nejspíš pradávným bohům všech Vikingů Odinovi, Vilimu a Véovi. A pak se drala davem svých krajanů dolů, aby byla co nejblíž svým hrdinům. Aby objala a zulíbala Gunnarssona, Hallfredssona a hlavně největšího hrdinu ze všech Halldórssona.

Šli ji v ústrety. Nejen jí, ale všem fanouškům, kteří z ostrova gejzírů a sopek přijeli do Ruska a teď stáli v transu a vytržení, že jejich tým dokázal při premiérovém vystoupení na šampionátu zase něco světoborného.

Určitě ještě většího než před dvěma lety na mistrovství Evropy ve Francii, kde senzačně vyřadil Anglii a navzdory všem se prodral až do čtvrtfinále.

Teď remizoval s Argentinou. S mužstvem vedeným Messim, jenž navzdory neproměněné penaltě zůstal v jejich očích největším playerem ze všech, co v Rusku účinkují a účinkovat budou.

„Úžasné chytit penaltu právě jemu, nejlepšímu fotbalistovi světa," halekal Hannes Halldórsson hájící bránu Randers FC, který skončil v dánské lize na předposlední příčce. Výkony v závěrečných kolech dopomohl svému klubu k záchraně, teď se stal na světovém šampionátu nejlepším hráčem zápasu.

Lepším než Messi, Mascherano, Agüero, Higuaín, Di María, argentinské hvězdy, na něž se před zápasem zbožně díval.

Ještě před časem se Haldórsson živil jako filmový režisér, ale podobný scénář by si nikdy netroufnul sepsat. Natož aby v něm sám sebe dosadil do hlavní role.

„To tedy ne," přikyvoval, když mu jeho nedávné povolání připomněli

„Nejde ale o mě, ale o naše mužstvo a naši zemi. Chceme ze skupiny do vyřazovacích bojů a remízou s Argentinou jsme k tomu nakročili," svěřoval se a nepřestával se prodírat tribunou vzhůru, kde na betonové podestě už zase tančila islandská víla Dalla. Teď kolem makety Světového poháru. Polystyrénové, ale zlatem nastříkané, takže vypadala jako pravá trofej, kterou bude 15. července v moskevských Lužnikách přebírat nejlepší mužstvo ze všech dvaatřiceti, co se do Ruska sjely.

Hadórsson se jí z pověrčivosti dotknout neodvážil, ale pár kroků rituálního tance kolem ní obkroužil. Gunnarsson líbající se ještě před chvíli se svou vyvolenou také. I pár dalších hráčů se navzdory vyčerpání a nesmírné únavě přidalo.

Už jim nestačil sborový rituál, jímž si před dvěma lety při EURO podmanili Francii. Už si nevystačili jen pažemi tleskajícími nad hlavou a postupně zrychlujícími frekvenci. I temné výkřiky deroucí se z hloubi severských hrdel fanoušků i fotbalistů jim byly málo.

„Věříme ve své schopnosti. V to, že se nikdy nevzdáme, i když proti sobě máme tak skvělé individuality, jimiž Argentina disponuje. Máme prostě svou identitu a díky ní jsme úspěšní," s pochopením přihlížel islandský kouč Heimir Hallgrímsson dovádění svých svěřenců, kteří chtěli radost sdílet mezi svými. Mezi několika tisíci fanoušků národa čítajícího přesně 350 170 obyvatel, kteří zkrášlení nejen malováním na tvářích, ale i nezbytným vikingskými rohy a spletenými copy zůstávali na tribunách moskevského stadiónu a samou radostí by objali celý svět, jako Dalla.

Islandská víla tančící kolem makety Světového poháru, jejíž jméno věští, že Island bude i na světovém šampionátu úspěšný.

Vždyť v islandštině Dalla znamená jas a světlo...

Jas a světlo pro celý islandský fotbal a jeho příští dny tady v Rusku.