Konec válek v srbském týmu. Vítězství hráče definitivně sjednotilo

Vzájemná nevraživost, spory hvězd s trenéry i vedením svazu. To byly problémy, které srbskou reprezentaci nejednou připravily o účast na velkých turnajích. Hvězdy odmítaly reprezentační dres, kladly si podmínky, kdo v týmu může být, a kdo ne. Vadil jim ten i onen trenér. To vše je minulost. Příchodem kouče Mladena Krstajiče se atmosféra v týmu a kolem něj úplně změnila.

„Mužstvo nejprve sjednotila šance zahrát si na mistrovství světa, a pak už bylo snadnější s hráči pracovat. Pochopili, že uspět mohou jen jako tým. Dnes už v mužstvu nejsou žádné partičky, které by šly proti sobě, ale všichni táhnou za jeden provaz. O tom, že Srbsko má výborné fotbalisty, asi nikdo nepochyboval, ale až dobrá atmosféra v kabině z jednotlivců udělala tým a tohle vítězství je proto důležité nejen z pohledu na tabulku skupiny, ale upevnilo dobrou atmosféru v týmu," odpovídal srbský kouč Mladen Krstajič po vítězství nad Kostarikou na dotaz, který slýchali trenéři tohoto týmu velmi často.

Sám se ujal dočasně týmu po vyhazovu Slavoljuba Muslina loni v říjnu. Až v prosinci byl potvrzen jako kouč, ovšem jen do konce světového šampionátu v Rusku...

Krstajič „sjednotitel" měl po nedělní první výhře na šampionátu velkou radost. „Nebyl to lehký zápas, ale moji hráči se k němu postavili správně, byli jednotní. V posledních týdnech jsme udělali hodně práce. V zápase s Kostarikou jsme museli být kompaktní v obraně i v útoku, a to bylo klíčové. Neřeším statistiky ani to, co se stalo v minulosti. Nejdůležitější pro mě je, že jsme dnes hráli jako tým a byli maximálně soustředění. Musíme však zůstat pevně nohama na zemi a jako tým i pokračovat. Máme dobře nakročeno, ale to těžší nás teprve čeká," řekl po utkání médiím.

Jeho protějšek Óscar Ramírez byl zklamaný a dobře věděl, že nebýt Keylora Navase v brance, mohlo být s Kostaričany hůř. „Myslím, že to bylo hodně vyrovnané utkání. Nedokázali jsme využít šance jako soupeř. Měli jsme připravený taktický plán včetně střídajících hráčů a snažili se útočit po křídlech. Pokoušeli jsme se postupovat podle plánu, ale oni dokázali vstřelit gól ze standardní situace. S tím nemůžete nic dělat a skvělý Navas neměl šanci. Teď hrajeme proti druhému a šestému týmu v žebříčku FIFA - Brazílii a Švýcarsku. Bude to těžké, ale řekl jsem týmu, že ještě není konec a my nemáme co ztratit," konstatoval.