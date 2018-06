Více než sto švédských fanoušků přišlo o cestu na fotbalové MS

Obrovským zklamáním skončila pro více než stovku švédských fanoušků vysněná cesta na dnešní zápas národního týmu proti Koreji na fotbalovém mistrovství světa. Jejich charterový let ze Stockholmu do Nižního Novgorodu byl krátce před plánovaným odletem zrušen.

Fanoušci Švédska a Koreje pózují před zápasem v Nižním Novgorodu. Ne všichni měli to štěstí, aby zápas stihli.

Pro zhruba 120 švédských fanoušků to měl být den snů: šampaňské na palubě, pak první zápas národního mužstva na MS a ještě večer cesta domů s tříchodovým menu v letadle. Jak ale informoval deník Aftonbladet, let do 1600 km vzdáleného Nižního Novgorodu se nekonal. "Lidé plakali," řekl jeden z fanoušků.

Mluvčí stockholmského letiště novinářům řekl, že společnost Maleth Aero zrušila let kvůli tomu, že nesehnala dostatek personálu. Lidé se o konci svého snu o cestě na MS dozvěděli až na letišti.

Cestovní kancelář, jež jednodenní zájezd organizovala, hodlá zklamané fanoušky odškodnit. Měli by buď dostat zpět zaplacenou částku 14 995 švédských korun (zhruba 38 000 korun), nebo jim bude nabídnuta cesta na další švédský zápas na MS.