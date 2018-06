Španělé v nezvyklé roli. Lovec Isco s ptákem pospíchal ze hřiště

A vysloužili si za to aplaus nejen od ochránců zvířat. Zprvu zdálky nebylo jasné, co je vlastně předmětem jejich zájmu v první půli. V hustém trávníku se malý ptáček úplně ztrácel. Záhy bylo zjevné, že si sám nepomůže. A tak se do role zachránce proměnil Isco.

Nedělalo mu problém ulovit malého tvora. Zanesl ho kamsi za postranní čáru. Je otázkou, jestli se pak pták vzpamatoval a opustil pro něj nepřátelské prostředí, v němž snadno mohl skončit po kolíky kopaček.

To Španělé po dobrém skutku rozhodně štěstí měli, když uhájili vedení 1:0, které jim zařídil Diego Costa.