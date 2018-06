Dánové bod brali, ale naštvalo je video

Co se mu však nezamlouvalo, je používání videa na šampionátu. „Podruhé se proti nám na zásah videorozhodčího kopala penalta. Tentokrát to bylo asi v pořádku, ale kladu si otázku, proč se některé situace prověřují a jiné, prakticky shodné, vůbec ne. To mi nesedí. Penaltu jsme měli kopat i my za jasný faul na Corneliuse, kterého stáhli k zemi za dres. Kdo o tom vlastně rozhoduje? Sudí na hřišti, nebo nějací lidé kdesi daleko od stadiónu v potemnělé místnosti? Nevím... Myslím si ale, že rozdílné posuzování situací bere fotbalu jeho kouzlo a ubližuje mu," konstatoval dánský kouč.

Video vypadlo z oka i dánským hráčům. Situaci, po níž kopali Australané pokutový kop, zavinil shodou okolností zase útočník Yussuf Poulsen. S Peru fauloval, tentokrát zahrál rukou.

„Jenže té ruce předcházel faul na něho. Když se video používá při penaltách, mělo by se používat i v situacích, kdy jde o přímý kop. Ten jsme měli kopat po faulu na Poulsena my. Dnešek mě přesvědčil, že video není dobré řešení," konstatoval záložník Christian Eriksen.

Zklamaný van Marwijk

Australané po zápase litovali zahozených šancí. „Máme za sebou dva zápasy a z nich jediný bod. To je špatné. Měli jsme mít čtyři. S Dány jsme si zasloužili vyhrát. Až na první čtvrthodinu jsme hráli dobře. Byli jsme zdravě sebevědomí, lepší na míči. Dokázali jsme si vytvořit i šance. Bohužel jsme žádnou neproměnili. Z výsledku jsem proto zklamaný. Nezbývá nám než porazit Peru, ale ani to nám na postup nemusí stačit," litoval kouč Australanů Bert van Marwijk.

Australané dali na šampionátu dva góly, oba vstřelil z pokutových kopů kapitán týmu Mile Jedinak. Proti Francii i Dánsku je kopl stejně - po levé ruce brankáře. Na světových šampionátech to byl jeho třetí gól. Všechny dal z pokutových kopů.

„Umím dávat penaltu i jinam, ale proč bych to dělal. Schmeichel se hnul dřív, tak jsem poslal balón na druhou stranu. Je to o nervech, kdo z koho, kdo vydrží déle a nervy já mám dobré. Škoda že jsme nevyhráli, ale šance na postup ještě žije," řekl po utkání.