Zázračné dítě Mbappé přepsal historii a potvrdil postup Francie

Je mu 19 let a 183 dní. Ve Francii se o něm mluví jako o zázračném dítěti a nástupci Thierry Henryho. Kylian Mbappé potvrdil, že tohle proroctví dokáže naplnit a ve svém věku je lepší, než byl svého času jeho velký vzor Henry. Ve čtvrtečním duelu v Jekatěrinburgu vstřelil Peruáncům jediný gól zápasu, kterým pečetil postup Francie do osmifinále. Zároveň se stal nejmladším střelcem v historii francouzské reprezentace na MS.

„Byl to snadný gól. Giroudova tečovaná střela se ke mně snesla z nebe. Kolem nikde nikdo, tak jsem jen nastavil nohu, ale jsem za něj velmi šťastný," popsal skromně a s úsměvem nejlepší hráč zápasu svoji trefu. „Postoupili jsme, to je nejdůležitější. Určitě umíme zahrát lépe, ale na světovém šampionátu se hraje v základní skupině hlavně na body," dodal.

Kouč Francouzů Didier Deschamps byl spokojený s výsledkem, ale méně už s hrou svých svěřenců. „Splnili jsme základní cíl, postoupili jsme ze skupiny. Ale není důvod k sebeuspokojení. Trochu mě mrzí, že jsme v první půli nepřidali alespoň jeden gól, který by nás uklidnil a umožnil nám zvládnout zápas lépe. V druhé půli jsme se dostali do těžké situace, docela jsme trpěli. Hodně složitě jsme se dostávali z obrany. Když jsme získali balon, hned jsme ho ztratili, byli jsme zbytečně nervózní až zbrklí. Ale jdeme dál, takže s výsledkem jsme spokojení. Teď si odpočineme a připravíme se na Dány," konstatoval po utkání.

Sláva ho snad nezkazí

Hrdinou zápasu byl Mbappé. Předváděl technické kousky, stále se usmíval a po vstřeleném gólu přidal působivý taneček. Zkrátka zázračné dítě se vším všudy. Za národní tým nastoupil poprvé loni v kvalifikačním duelu s Lucemburskem, stal se „jen" druhým nejmladší hráčem historie. První gól za áčko vstřelil do sítě Nizozemska. „Je to úžasný talent, výborný technicky, rychlý, má výjimečná řešení. Jestli o někom lze hovořit jako o nástupci Thierry Henryho, pak je to on. Má stále dobrou náladu, ale rozhodně není lehkovážný. Když půjde dál touhle cestou a bude dávat fotbalu tolik, co dosud, aniž by mu sláva vlezla do hlavy, čeká ho velká budoucnost," řekl o něm už před šampionátem kouč Didier Deschamps.

Mbappé se narodil v Paříži do sportovní rodiny přesně půl roku poté, co jeho současný kouč v reprezentaci zvedl nad hlavu pohár pro mistry světa jako kapitán Francie. Otec, původem z Kamerunu, je fotbalovým trenérem, maminka, pocházející z Alžírska, hrála házenou. „Já chtěl hrát vždycky fotbal. Obdivoval jsem Henryho," přiznal devatenáctiletý zázrak, který se výborně uvedl v Monaku, aby se loni v létě v přepočtu za 4,7 miliardy korun vrátil do rodného města a oblékl dres Paris St. Germain.

Smutek Peruánců

Peruánci ve dvou zápasech nedali ani gól a už mají jistotu, že jedou domů. Na šampionát se dostali po šestatřiceti letech, ale na slavnou generaci Teófila Cubillase z roku 1970, kdy Peru postoupilo do čtvrtfinále, nenavázali. Přitom hrají pohledný fotbal, ale gólově se neprosazují. Střelecky se nedaří ani Paolu Guerrerovi, který byl po trestu za doping omilostněn na poslední chvíli.

„Pochopitelně jsme věřili v jiný výsledek, to je jasné. Ale nemohu se na hráče zlobit. Udělali pro úspěch maximum stejně jako v úvodním duelu s Dány. Myslím si, že jsme na šampionátu zanechali dobrý dojem, jen ta vstřelená branka nám chybí, ale ještě máme šanci v posledním utkání. Věřím, že se rozloučíme vítězstvím. Dlužíme to našim fanouškům. Francie dnes výborně bránila, my jsme mohli být trochu pohyblivější. I když jsme vyřazeni, věřím, že nás to posílí do budoucna. Myslím, že tenhle turnaj je pro hráče skvělá lekce," konstatoval se smutkem v hlase kouč Ricardo Gareca.