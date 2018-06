Brazílie vydřela výhru v nastavení, Švýcaři otočili duel se Srbskem! Island nedal ani penaltu

Srbský střelec Aleksandar Mitrovič to zkoušel i akrobaticky.

Brazilci si po úvodní remíze se Švýcary spravili chuť. Pětinásobní mistři světa znovu vyrukovali do zápasu i s uzdraveným Neymarem, ale dlouho se proti houževnatě bránící Kostarice trápili. V závěru je mohl spasit pokutový kop po zákroku na Neymara, který sudí sice nařídil, ale po revizi u videa ho zase zrušil.

Když už začalo být pro favorita celého šampionátu zle, protrhl střelecké trápení Kanárků Coutinho, vítězství pak pečetil Neymar.

Srbové si mohli v případě výhry nad Švýcarskem slavit postup do osmfinále a začátek jim nahrával. Kanonýr Mitrovič si naskočil na centr Tadiče a přesnou hlavičkou dostal svůj tým do vedení. Další šance už však nevyužili a Švýcaři je po přestávce potrestali.

A v hlavní roli byli dva hráči švýcarského výběru s kosovskými kořeny. Shaqiriho střelu ještě zblokoval obránce Kolarov, ale Xhaka poslal odražený míč z dálky nechytatelně k pravé tyči. O chvíli později Shaqiriho střela trefila tyč, na druhé straně se Srbové dožadovali penalty po faulu dvou obránců na Mitroviče. V 90. minutě však pláchl srbským obráncům Shaqiri a podruhé překonal gólmana Stojkoviče.

Ve skupině D si už zajistili postup do osmifinále Chorvati, kteří ve čtvrtek zdolali 3:0 Argentinu. Island by v případě výhry nad Nigérií odskočil argentinským vicemistrům světa před posledním kolem na rozdíl tří bodů a zároveň by tím zpečetil osud afrického týmu, nic takového se ale nestalo.

Vyslanci ze Země gejzírů měli v první půli herní převahu a africký celek nevystřelil ani jednou na branku, po změně stran však přišla ledová sprcha: hbitý Ahmed Musa potvrdil pověst střelce a Islanďané se nezmohli na odpověď ani z penalty, Gylfi Sigurdsson branku přestřelil.