Srbové po zápase se Švýcary cítí křivdu a stěžují si na sudí

„Možná se dá pochopit, že to rozhodčí neviděl, ale to od toho jsme snad zavedli videorozhodčího. Co tam ti chlapi dělají?" uvedl naštvaně viceprezident srbské asociace Savo Miloševič a dodal, že poslal na FIFA oficiální protest.

Mitrovič se v 66. minutě dostal do sevření mezi obránce Stephana Lichtsteinera a Fabiana Schära, kteří ho viditelně drželi a stáhli k zemi. Brych však k údivu srbského útočníka posoudil situaci jako jeho faul a nešel se ani následně na situaci podívat na video.

Srbové se cítili poškozeni už proti Kostarice. „To je už druhá situace, která byla na světovém šampionátu proti nám. Pak tedy nechápu, proč bylo video vůbec zavedeno. Je to skandální. Dvě rozhodnutí ve dvou zápasech, to je prostě moc. Vždyť je to mistrovství světa," řekl Miloševič. „Možná, že video funguje pouze pro některé týmy," dodal bývalý reprezentant.

Kritika rozhodčích na šampionátu sílí

Srbský trenér Mladen Krstajič nechtěl na tiskové konferenci verdikt rozhodčího rozebírat. „Jestli to byla penalta, nebo ne, to není na mně, abych hodnotil," řekl Krstajič, jehož tým se propadl na třetí místo skupiny E a v závěrečném zápase bude k postupu s největší pravděpodobností potřebovat výhru nad favorizovanou Brazílií.

„Se švýcarskými hráči nebyl problém, pouze s rozhodčím," uvedl srbský záložník Nemanja Matič. „Stále jsem rozhodčího žádal, aby mluvil anglicky, jelikož nejsme v Německu. Nemůžu uvěřit, že německý rozhodčí byl nominován na zápas Švýcarska. A byl to jasný faul na Mitroviče," přidal srbský kapitán Aleksandar Kolarov.

Srbové nejsou na šampionátu prvním týmem, který se pozastavil nad tím, že sporné situace nebyly přezkoumány na videu. Na nevyužití nové technologie si stěžovali Brazilci rovněž po souboji se Švýcarskem, Angličané po duelu s Tuniskem či Egypťané po zápase s domácím Ruskem. Nejednotnost rozhodčích při posuzování jednotlivých verdiktů vyvolala i kritiku řady expertů, FIFA ale před pár dny v prohlášení uvedla, že je se sudími i s videem nadmíru spokojena.