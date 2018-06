Navzdory zlomeným žebrům a propíchnuté plíci. Dán Kvist se vrací zpět na MS

Dánský fotbalový reprezentant William Kvist se přes zlomená žebra a propíchnutou plíci vrací do Ruska a opět se připojí k národnímu týmu na mistrovství světa. Věří, že v případě postupu ze skupiny už bude připraven nastoupit.

Záložník Kodaně zranění utrpěl před týdnem v duelu proti Peru při kontaktu s Jeffersonem Farfánem. Odletěl na vyšetření do Kodaně, ale dnes by měl dorazit zpět do Ruska.

„Byl na vyšetřeních, zda nemá výrazněji poškozené plíce. Ale problémem jsou jen ta zlomená žebra. Uvidíme, jak na tom bude a jestli se bude moci zapojit do tréninků," řekl televizi TV2 trenér Aage Hareide.

Třiatřicetiletý Kvist má na kontě 88 reprezentačních startů a patří ke stabilním hráčům základní sestavy.