Tristní bilance hvězdy Manchesteru United. K úspěšnému zákroku gratuloval i Lineker

Do pondělního zápasu s Marokem nastupoval jako jediný brankář turnaje, který si v předešlých dvou duelech nepřipsal ani jeden úspěšný zákrok. Po úvodním duelu s Portugalskem, kdy ze tří balónů mířících mezi tyče nechytil ani jeden, a ještě se vydatně podepsal pod druhou branku Ronalda, se v táboře adeptů na titul řešila pozice španělské jedničky.

Nicméně trenér Hierro dal sedmadvacetiletému borci důvěru a poslal jej do branky i proti Íránu, který však za celý zápas ani jednou nevystřelil.

Když pak v pondělním souboji s Marokem Ramos s Iniestou vyrobili ve středu pole fatální chybu a Butaíb poslal outsidera po sólu do vedení, záběry borce patřícího Manchesteru United byly všeříkající. Nejraději by všechny spoluhráče rozcupoval na kousky.

Fanoušci už si na sociálních sítích z bilance španělského brankáře značně utahovali. A když konečně předvedl zákrok, jímž týmu pomohl, přispěchal s gratulací na twitteru i legendární anglický kanonýr Gary Lineker: „Skvělé! David De Gea si připsal první zákrok." Zprávu doprovodil symbolem tleskajících dlaní a palcem nahoru. Těžko říct, zda šlo o upřímnou gratulaci, spíš to bylo jízlivé popíchnutí při bilanci jeho Albionu.

„Neuvěřitelných 205 minut čekal David De Gea na zásah v zápasech mistrovství světa," referovaly zpravodajské servery v Anglii. Když pak dokázalo Maroko po dalším laxním zásahu Ramose vstřelit druhý gól, zůstal De Gea bezmocně stát na brankové čáře. Nutno uznat, že byl bez šance a na inkasované brance neměl žádný podíl. Po zápase, v němž nakonec Španělsko vydřelo remízu a vítězství ve skupině, Ramos v objetí De Geu utěšoval. A to ještě při dělovce Amrabata zastoupilo už překonaného španělského brankáře břevno...

„Bilance defenzívy je tristní. Pět branek ve třech zápasech v naší skupině, to je prostě příliš," zlobil se Fernando Hierro, trenér Španělska, byť konkrétně žádného z hráčů z děsivé bilance nevinil.

V osmifinále čeká domácí Rusko

„Maroko chtělo ukázat světu v konfrontaci s týmem, o nějž se zajímá celá planeta, že umí fotbal. Není pochyb, že z individuálního hlediska můžeme všichni přispět k úspěchu mnohem více. Zejména v defenzívě nám chybí větší odpovědnost. V další fázi turnaje už nebude prostor pro chyby," připustil kapitán španělské reprezentace Sergio Ramos, že bilance inkasovaných gólů je zneklidňující.

V osmifinále narazí Španělsko na reprezentaci pořádajícího Ruska. „Nepůjde o nic snadného, protože za Ruskem bude stát celá země. V prvních dvou zápasech hráli skvěle a dosáhli ohromujících výsledků. Jistou výhodou je, že máme poznatky z nedávného vzájemného duelu," připomínal záložník Isco, že v listopadu jeho reprezentace remizovala s Ruskem v Petrohradu 3:3.

„Pro nás je hlavní, že jsme vyhráli skupinu," tvrdil útočník Iago Ispas, že se Španělé chtěli vyhnout konfrontaci s vítězem skupiny A, jímž se stala Uruguay. „Byl to náš cíl," přitakal Isco. Španělská média však připomínají, že nejde o žádný závratný triumf, neboť nikdy v historii světových šampionátů nedokázalo Španělsko v bojích o medaile porazit pořadatelskou zemi. Na mistrovství světa v roce 1934 podlehlo ve čtvrtfinále Itálii 1:2, o šestnáct let později v Brazílii schytalo ve finálové skupině příděl od národního týmu organizátorů 1:6, na šampionátu 2002 pak po bezbrankové remíze 0:0 postoupila do semifinále na pokutové kopy Jižní Korea.