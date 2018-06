Místo Premier League mu hrozí vojenská služba. První pokus získat milost nevyšel

Ronil slzy, byť dokázal skórovat na druhém mistrovství světa v řadě. Co mu však trefa proti Mexiku byla platná, když konec snu o postupu do vyřazovacích bojů stejně neodvrátila. Heung-Min Son, útočník Jižní Koreji, tak s největší pravděpodobností bude muset oželet dva zbývající roky kontraktu v Tottenhamu a nastoupí na povinnou vojenskou službu.

Pětadvacetiletý borec je nejdražším fotbalistou v dějinách Asie. Tottenham za něj zaplatil před třemi lety 22 miliónů liber, tedy téměř tři čtvrtě miliardy korun. U Kohoutů má kontrakt do léta 2020 a po šampionátu mělo dojít k jednání o jeho případném prodloužení. Jenže budoucnost muže, jenž ze Soulu už v šestnácti přesídlil do fotbalové akademie německého Hamburku a následně se přes Leverkusen prosadil do Premier League, má zásadní háček...

Plakal, plakal a plakal...

Každý muž v Jižní Koreji musí absolvovat do osmadvacátých narozenin jednadvacet měsíců vojenské služby. Tamní vláda uděluje sportovním hvězdám výjimky kvůli mimořádným úspěchům. Heung-Min Son potřeboval, aby reprezentace prošla alespoň do čtvrtfinále, pak by údajně byl zproštěn povinnosti vůči vlasti...

Jenže závěrečný hvizd duelu s Mexikem znamenal konec snu o postupu. Proto pětadvacetiletá ofenzivní hvězda ronila slzy. Nejprve na trávníku. V šatně následně znovu, když viděla, jak jeho parťáky utěšuje samotný prezident země.

„Nemyslel jsem na sebe, ale na spoluhráče. Mnozí z nich byli na prvním šampionátu a odvedli skvělou práci. Je obrovským zklamáním, že se nedostaneme do další fáze," tvrdil borec, jenž v červenci oslaví šestadvacáté narozeniny. „Nezáleží na mě, ale na reprezentaci. Ztráta naděje na postup do vyřazovacích bojů přebíjí všechno," jenž se debatám o splnění povinnosti vůči vlastní úzkostlivě vyhýbá.

Výjimky existují

Ještě stále má určitou naději, jak se povinnostem v podobě vojenské služby vyhnout. Pokud dokáže Jižní Korea vyhrát Asijské hry v průběhu srpna, nebo následně Asijský pohár v roce 2019, zřejmě mu bude udělena výjimka, jako mnoha předchůdcům v minulosti...

Heung-Min Son už mohl být všech strastí ušetřen. V roce 2014 byl v nominaci na Asijské hry, které Jižní Korea vyhrála. Jenže Bayer Leverkusen, tehdejší zaměstnavatel mladého útočníka, nesouhlasil s uvolněním, a tak měla nynější hvězda Premier League smůlu. Celý tým byl přitom povinnosti vůči armádě zproštěn. Stejně jako kádr, který na mistrovství světa 2002 senzačně prošel do semifinále.

Není zřejmé, zda trenér Tottenhamu Mauricio Pochettino bude s uvolněním souhlasit. Start na turnaji v Indonésii by představoval útočníkovu absenci minimálně ve čtyřech zápasech nové sezóně. Na druhou stranu jde o menší hazard, než přijít o hráče na dva roky.