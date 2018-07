Divoká přestřelka mistra z Plzně. Trenér Vrba bere góly na sebe

Druholigový tým byl v úvodu aktivnější, jenže jej brzdila špatná koncovka. Nejprve Pešek sám před brankou trefil jen Kozáčika, podruhé pak zazvolnilo jeho zakončení na brankovou konstrukci. A když plzeňský brankář vychytal i povedený pokus Havla, mohla se Viktoria nadechnout také směrem do ofenzivy, aniž by musela dohánět nějaké gólové manko.

Ve 22. minutě se pak úřadující mistr dočkal sám gólové radosti. Po prodlouženém roku se míč dostal k Řezníčkovi a ten poslal Viktorii do vedení. Plzeňský koncert se ale nekonal, právě naopak. Během divoké dvouminutovky Dynamo otočilo dvěma zásahy skóre. O pár desítek sekund později však pálil z dálky Krmenčík a zazvonil na břevno, dorážka Řezníčka už znamenala pohodlné vyrovnání.

Stejný hráč pak z pokutového kopu dovršil hattrick. "Spokojený s tím samozřejmě jsem, ale je škoda, že jsme první poločas nedokázali vyhrát," řekl třicetiletý útočník s tím, že by chtěl poděkovat Michaelu Krmenčíkovi, který ho nechal zahrát penaltu. „Původně ji chtěl kopat, ale nechal mi ji, abych si dal hattrick," prozradil.

Ještě před přestávkou však lovil potřetí míč ze své sítě i Kozáčik a skóre bylo vyrovnané. Následně trenér Pavel Vrba prostřídal sestavu Viktorie a gólové hody ustaly. Vítězství Plzni zajistil dělovkou s pomocí břevna Ubong Ekpai.

„Naši hráči se asi včera dívali na mistrovství světa, protože to vypadalo podobně," narážel na internetových stránkách klubu s úsměvem trenér Vrba na sobotní utkání Francie s Argentinou, kde rovněž padlo sedm branek. „Na jednu stranu jsem rád, že padalo tolik gólů, lidi to pak baví více. Na druhou stranu dostat tři branky je hodně. To ovšem musím vzít na sebe, v prvních 15 minutách jsme zkoušeli něco, co nám moc nešlo, a to jsem si vymyslel já," pokračoval v hodnocení. „Po přechodu na náš způsob hry už to vypadalo jinak."

V následujících dnech se bude rozhodovat o finální podobě kádru, který odcestuje na soustředění do rakouského Westendorfu. „Chtěl bych zúžit kádr na dvaadvacet hráčů plus tři gólmany. Uvidíme také podle zdravotních stavů hráčů. Kdyby někdo z nich nemohl jet, tak bychom to nějak řešili. V dané chvíli čekáme hlavně na to, jestli po středečním tréninku budou všichni fit," uzavřel Vrba.