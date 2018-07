Slavia se Spartou narazí na těžké zahraniční soupeře

Fotbalisté Slavie a Sparty do 19 let se v rámci CEE Cupu střetnou se silnými zahraničními soupeři. V Praze se mezi 25. a 31. červencem představí vyhlášené mládežnické celky Evertonu, Palmeiras, Besiktase Istanbul, FK Sarajevo, FC Nitra a dorazit by měla také nigerijská akademie Real Sapphire.