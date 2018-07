Jak gólman Čech naučil klučinu padat na levou stranu

„Primárně není škola určena pro děti, které už jsou registrované ve velkých klubech, ale pro ty z malých klubů, nebo i takové, které se fotbalu zatím naplno nevěnují. Ale viděl jsem tu za léta spoustu talentů, které potřebují, jen aby s nimi někdo pracoval. Hodně záleží na individuálním přístupu. Epizodka s tím klučinou je důkazem," říká Petr Čech na trávníku jednoho z hřišť nymburského sportovního centra.

V sobotu otvíral svoji fotbalovou školu ve Zruči u Plzně, v neděli v Nymburku. Začal její třináctý ročník. A v permanenci dětí od sedmi do patnácti let je každou sekundu. Když vysvětluje, jak správně chytat míč, visí na něm dychtivě dvacet párů dětských očí. „To byl můj velký sen, potkat se alespoň jednou s Petrem Čechem, vyfotit se s ním, popovídat si s ním. A teď se mi splnil," překřikuje se nadšeně skupinka kluků a děvčat. Vzápětí se seřadí, aby se vyfotografovali s fotbalovou legendou, každý si odnese fotografii jako památku na fotbalovou školu a k tomu i podepsanou fotku Petra Čecha. Autogramů rozdal přes stovku.

„Patří to k mé práci a jsem rád, že škola dobře funguje, vždyť letos jsme otevřeli už třináctý ročník," říkal spokojeně gólman Arsenalu, který do školy přivezl i dva trenéry z věhlasné akademie slavného londýnského klubu. „Spolupráce funguje několik let a obě strany ji vítají jako studnici zkušeností. Děti je doslova hltají," dodal Čech.

Na podzim do Londýna na Arsenal

„Za třináct let se v Petrově škole vystřídaly skoro dva tisíce dětí. Letos jich je ve Zruči padesát a tady v Nymburce pětašedesát. Příští rok uvažujeme o sto třiceti dětech. Nejde jen o tréninky, ale i regeneraci, informace o správné výživě, učí se tu také angličtinu a jezdí na výlety. V Nymburku se o ně stará dvacítka trenérů a vedoucích, ve Zruči deset, k tomu další pomocníci, mezi nimiž jsou i bývalí absolventi, kteří už školu věkově přerostli," spočítal Jiří Fousek z agentury Sport-Invest, která školu po celých třináct let organizuje.

„Dvě děti ze Zruče a Nymburka se na podzim podívají do Londýna, vrcholem návštěvy bude zápas Arsenalu s Manchesterem City," zdůraznil Petr Čech další lákadlo pro mladé adepty fotbalu. Sám se vrátil už dnes, kdy mu začala příprava na novou sezónu. „Dovolená byla sice dlouhá, ale utekla strašně rychle. Na zahájení školy se vždycky těším," přiznal.

Ale zpátky na nymburský trávník. Popáté je ve škole šestnáctiletý Mattia Mainolfi. „Už jsem tu neměl být, ale uvolnilo se místo, tak mne vzali. Je tady vždycky dobrá parta, hodně se naučím, a hlavně setkám s Petrem Čechem," vypráví záložník pražské Aritmy. Maminka je Češka, tatínek Ital. „Škola je mezinárodní, letos tu jsou děti z USA, Kanady, Thajska, loni tu byli Číňané. Spousta jich pravidelně jezdí z různých evropských zemí," doplnil Jiří Fousek.

V Nymburce měl být i vítěz soutěže deníku Právo, desetiletý Matouš Nápravník, mladší žák FC Chotěboř. Bohužel onemocněl salmonelou. „O školu nepřijde, počítáme s ním příští rok," slíbil ředitel PR oddělení Sport-Investu Pavel Pillár. „Kdo chce příští léto do školy, může se hlásit už teď na adrese skola@petr-cech.cz," připomněl potencionálním zájemcům Petr Čech.