Bolta čeká fotbalová zkouška v Austrálii

Jednatřicetiletý Bolt mluvil už během své famózní atletické kariéry o tom, že by jednou rád hrál profesionálně fotbal. Zatím si v březnu zatrénoval s hráči Dortmundu a nedávno absolvoval pár dní přípravy s norským ligovým týmem Strömsgodset.

V Austrálii by se mu jeho sen mohl splnit, pokud se na hřišti ukáže v dobrém světle. "Kdyby mu to šlo, naší lize by jeho přítomnost prospěla. A-League potřebuje hrdinu a získala by supermana," řekl agentuře AP k možnému příchodu Bolta australský fotbalový agent Tony Rallis.

Podle něj by Mariners kryli 70 procent Boltova platu, zbytek by poskytla Australská fotbalová federace.

Výkonný ředitel klubu Shaun Mielekamp uvedl, že vše se bude odvíjet od toho, jak dopadne Boltova zkouška. "Protože kdyby nebyl na potřebné úrovni, mohlo by nám to spíš uškodit. Ale kdyby byl tak dobrý, jak podle našich zpráv může být, byla by to paráda. Jsem si jistý, že by se stadión zaplnil vždy, když by nazul kopačky," řekl Mielekamp.