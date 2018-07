Slavia jde proti cizincům s nabitým kádrem, oslabená Sparta představí dalšího Rumuna

Od středy do konce července probíhá v Praze CEE Cup, mezinárodní turnaj hráčů do 19 let. Zatímco Slavia jde do boje s kádrem plným mládežnických reprezentantů, Spartu krátce před turnajem postihly četné odchody. Oslabení se pokusí zmírnit rumunský krajní záložník Oltay Levent z Dinama Bukurešť, kterého ve Spartě testovali už v zimě a nyní figuruje na soupisce pro turnaj. Pražská “S” nečeká nic lehkého. Slavia ve skupině narazí na Everton, rumunskou Academii a Besiktas. Sparta začne s Nitrou, poté jde na FK Sarajevo a nakonec si to rozdá s brazilským Palmeiras. Z každé skupiny postoupí do finále jen vítěz.