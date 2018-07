Fotbalista roku podle FIFA: Ronaldo, Messi, Salah nebo Mbappé?

V nominaci na cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu roku 2018 podle FIFA jsou Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Muhammad Salah, Luka Modrič, Harry Kane, Kylian Mbappé, Eden Hazard, Antoine Griezmann, Kevin De Bruyne a Raphaël Varane. Dostalo se tak na tři čerstvé mistry světa z Francie a tři vítěze uplynulého ročníku Ligy mistrů s Realem Madrid.

To byla rychlost. Francouz Kylian Mbappe by mohl okamžitě konkurovat nejrychlejším sprinterům světa. V osmifinále MS vyvinul rychlost 38 kilometrů za hodinu.

Do desetičlenné nominace se tentokrát nedostal Brazilec Neymar, který v předchozích třech ročnících ankety skončil na třetím či čtvrtém místě. Mimo desítku byl naposledy v roce 2012.

Mezi hlavní favority opět patří Ronaldo a Messi, kteří si rozdělili prvenství pokaždé od roku 2008 a v posledních sedmi ročnících ankety se vždy objevili na prvních dvou místech. Tentokrát ale budou mít silné vyzyvatele v Salahovi, který prožil v Liverpoolu mimořádnou sezonu korunovanou 44 góly, a zejména v Modričovi. Chorvatský záložník s Realem ovládl Ligu mistrů a následně dovedl národní tým do finále světového šampionátu.

