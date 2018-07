Brazilci nadchli Prahu parádním fotbalem, domů vezou pohár

Fotbalisté brazilského Palmeiras ovládli osmý ročník pražského CEE Cupu. Pohár pro vítěze turnaje hráčů do devatenácti let získali po jednoznačné výhře 4:0 nad tureckým Besiktasem Istanbul. Třetí skončila pražská Slavia po vítězství 4:1 nad FK Sarajevo. Sparta v souboji o pátou příčku zdolala Everton 1:0.

Začátek finálového utkání byl z obou stran hodně opatrný. Střely Atase i Caia Cezara na druhé straně zastavili gólmani. První vážnější šanci měl po půlhodině Gustavo Garcia, který se po dlouhém autu ocitl nehlídaný u zadní tyče, ale Özkan jeho ránu parádně vyrazil na roh. Za Besiktas mohl po přímém kopu skórovat hlavou uzdravený Kaya, ale jeho pokus byl zblokován mimo tři tyče.

Ke konci prvního dějství mělo Palmeiras jednu šanci za druhou. Wesleyho hlavičku s problémy zastavili na čáře Özkan s Keremem Kalafatem. Ranou zpoza šestnáctky po rohu pak trefil břevno Gustavo Garcia.

Krátce nato Wesley pronikl do vápna a ranou do šibenice obstaral první gól utkání. Vzápětí dostal balon za obranu Anibal, jenž pohotově přehodil gólmana a bylo to 2:0. A třetí trefu zařídil po Wesleyho individuální akci dorážející Vinicius Noguera. Besiktas tak zaplatil za slabší pětiminutovku hned třemi inkasovanými góly.

Po zmeně stran se hra výrazně uklidnila. Velkou příležitost měl až v 65. minutě Aygün, který po krásně kombinaci napálil zpoza šestnáctky břevno, přičemz bez Audenirtonova lehkého vytažení by míč nejspíš skončil v síti.

A tak zvýšil na 4:0 po Anibalově pasu do vápna Caio Cezar. Závěr zápasu byl přes jednoznačné skóre divoký. Almos Kaan Kalafat, ani Daniel Silva Santos ve svých šancích neuspěli. Slovenský rozhodčí Havíra také musel zabraňovat počínající roztržce.