Chorvat Mandžukič ukončil reprezentační kariéru

Chorvatská fotbalová reprezentace přišla o kanonýra Maria Mandžukiče. S 33 góly druhý nejlepší střelec v historii národního týmu se rozhodl ve dvaatřiceti letech ukončit reprezentační kariéru. Rozhodl se tak poté, co s Chorvatskem došel do finále nedávného mistrovství světa.

"Říkám sbohem národnímu týmu. Říci tohle je těžší, než se pustit do sprintu po 120 minutách hry. Je to těžké, protože poslouchat národní hymnu před zápasem je to nejkrásnější. A bolí to, protože už tato slova nelze vzít zpět. Ale končím," napsal Mandžukič v dopise zveřejněném na webu chorvatského svazu.

Útočník Juventusu Turín, který hrával i za Atlético Madrid, Bayern Mnichov, Wolfsburg a Dinamo Záhřeb, oblékal reprezentační dres od roku 2007. Celkem odehrál 89 zápasů a nastřílel 33 branek. Více dal jen legendární Davor Šuker. Třikrát se prosadil i na nedávném MS v Rusku, kde skóroval i v semifinále i finále a pomohl k historickému stříbru po finálové prohře s Francií.

"Stejně jak mi stříbro dodalo novou energii, tak mi také ulehčilo udělat toto rozhodnutí. Žijeme si náš sen, máme historický úspěch a poslední měsíc jsem měl ty nejdůležitější vzpomínky v kariéře, když nás fanoušci vítali. A nemohu už zažít větší pýchu," líčil Mandžukič.

"Nikdy není ideální čas se rozloučit, ale cítím, že pro mě ten čas nastal nyní. Děkuji fanouškům, kteří dokázali ocenit, že jsme vždy dával do hry srdce. Nyní už budu jen jedním z vás, jeden z největších fanoušků Chorvatska," dodal.