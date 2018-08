Přijdou do Bordeaux Henry a Král? Rozhodne nové vedení, nám hráčům do toho nic není, řekl Plašil

Začnu Evropskou ligou. V Gentu jste uhráli v prvním utkání play off bezgólovou remízu. Berete ji jako dobrý výchozí výsledek pro čtvrteční odvetu?

Není špatný, ale musíme vyhrát. V Gentu jsme měli štěstí, podržel nás brankář, moc jsme toho dopředu nepředvedli, ale ubojovali jsme to jako tým. Celé jaro jsme makali, abychom se dostali do kvalifikace a vybojovali si účast v základní skupině. Zbývá poslední krok, a ten musíme udělat.

A zahrát si třeba proti Slavii nebo Jablonci...

To by bylo fajn. Zejména kdybychom se potkali s Tomášem Hübschmanem jako dva staří páni (smích).

Ze slavného bronzového nároďáku z mistrovství Evropy 2004 už hrajete vrcholné soutěže jen čtyři. Kromě vás dvou ještě Milan Baroš v Baníku a samozřejmě Petr Čech v Arsenalu, ale u gólmana není věk tak důležitý. Sledujete bývalé spoluhráče nebo jste i v kontaktu?

Nevoláme si, ale kluky sleduju. Klobouk dolů před Milanem, který dal hattrick, a samozřejmě před Petrem, který chytá Premier League. Tomáš také pořád patří k platným hráčům. Držím jim palce, když bude příležitost, rád je uvidím. Víte, ono je dobré ukázat mladým, kteří se tlačí na naše místa, že jim je jen tak nepustíme a jak moc jsou důležité naše zkušenosti. Nic ve fotbale není zadarmo, to platí v české lize, francouzské i anglické, zkrátka všude.

Ve francouzské lize se ale Girondins momentálně nedaří...

Bohužel oba první zápasy jsme prohráli, v neděli máme doma Monako a pak jedeme do Rennes. Spolu s odvetou Evropské ligy to pro nás jsou tři klíčové zápasy během osmi dní, které potřebujeme zvládnout.

Celé Česko trpí horkem, mírné ochlazení a déšť je darem z nebes, ale v Bordeux musí být vedra ještě větší, jak je snášíte?

Špatně. Teď navíc hrajeme čtvrtek, neděle. Když začínáte v 17 hodin, jsou tady i čtyřicítky. S tím nic nenadělám, trpí všichni. Hodně našich kluků ale není zvyklých na tenhle zápasový rytmus, takže o to jsou pro ně zápasy těžší.

Jako mazák nemáte nějaké úlevy?

Chtěl jste říct jako fotbalový stařec (smích). Ne nemám. To by byl první krok k tomu, abych skončil.

Trenér Gustavo byl odstaven, když veřejně zkritizoval přestupovou politiku nových majitelů klubu, tým vede asistent Eric Bedouet. Mluví se však o příchodu legendárního útočníka Thierry Henryho. Už jste ho viděli?

Kdepak. Nevíme nic víc, než co se píše v médiích. Tohle je věc vedení klubu, nám do toho jako hráčům nic není. My jsme tu od toho, abychom dělali výsledky, které bohužel zatím nejsou podle představ. Situace pochopitelně není dobrá, ale měla by se v krátké době vyřešit. Henry prý s vedením jedná, ale to mám z médií.

Potkal jste se s ním někdy na hřišti?

Když jsem hrál za Osasunu Pamplona a on za Barcelonu, kopali jsme proti sobě, ale to je dávno. V reprezentaci jsem proti němu nikdy nehrál, ve 103 zápasech jsem se ani jednou nepotkal s Francií, kde žiju s pár přestávkami ve Španělsku a Itálii od svých sedmnácti let. Neuvěřitelné (smích). Ale s reprezentací jsem se rozloučil tady na mistrovství Evropy 2016, takže alespoň to bylo takříkajíc stylové. Zkrátka nemůžete mít všechno.

Hodně se mluví o přestupu talentovaného stopera Alexe Krále z Teplic do Bordeaux. Ale přestup se nějak zadrhl...

O tom také nic oficiálně nevím. Jako informátor jsem vám asi na nic, i když bych vám rád k těmhle věcem něco řekl (smích). Tohle všechno jde mimo nás hráče. Co jsem četl, byl tady, ale nepotkali jsme se. Tím, že si ho vybral Poyet, který byl vzápětí odstaven, tak to zřejmě zmrzlo. Těžko říct, co bude dál. Času moc není, přestupové okno se na konci týdne uzavře. V Bordeaux je hodně mladých hráčů, nové vedení hodlá zřejmě napodobit úspěšnou cestu Monaka, kde jsem jako dorostenec začínal. Chce vychovávat talenty, kteří v klubu vyrostou, pomohou mu a bude možné je pak draze prodat do větších klubů. To má logiku, jenže Monako disponuje většími finančními možnostmi. Uvidíme. Opravdu teď nelze říct, co bude zítra, natož mluvit o nějaké perspektivě. Pravdou je, že jsem takovou zvláštní situaci za celou kariéru nikde nezažil, i když trenérských výměn kolem mě bylo hodně.

Vy si ale nemůžete na kouče Poyeta stěžovat...

Rozhodně ne! Docela se nám pod ním dařilo. On chtěl, abych zůstal. Dál mi šanci, hraju pravidelně, i když jsem starej (smích). Smlouvu mám do konce sezóny, ale teď nepřemýšlím, co bude dál, jestli v klubu zůstanu, jak bylo domluveno s minulým vedením. Uvidím. Pro mne je podstatné, abych teď dokázal mužstvu svými zkušenostmi co nejvíc pomoci.