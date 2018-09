Vyhaslý fotbalový talent předvedl zběsilou jízdu. Dva muži zemřeli takřka v přímém přenosu

Ač byl obráncem, mluvil o sobě jako o hráči, který je na hřišti schopen předvádět i velmi nebezpečné útoky po levé straně. Na trávníku už je neukazuje, zato s autem Zárate, který se v kariéře objevil coby velký talent i ve slavném klubu Boca Juniors, ukázal takřka v přímém přenosu atak, který lze označit jediným slovem. Šílený!

O Záratem se mluvilo jako o tak trochu promarněném talentu. Měl přitom báječně našlápnuto. V dresu Boky před pěti lety debutoval v derby proti River Plate. Pak byl ovšem půjčen do klubu Godoy Cruz, předloni zamířil do CA Unión de Santa Fe a naposledy oblékal dres Atlétika Tucumán, kde ovšem dostal padáka a do svých pětadvaceti tak stačil fotbalově vycouvat do ústraní, aby na sebe teď upozornil hrůzostrašnou nehodou.

Ta se stala v nedělním ránu. Podle argentinských médií ve voze taxi, které se dostalo do kontaktu se Zárateho autem, zemřeli pasažéři ve věku 54 a 55 let.

Jako řidič bláznivě jedoucího a ničemu se nevyhýbajícího se vozu byl identifikován právě Zárate. Nejprve skončil v nemocnici s lehčím zraněním, později na policii, která jeho havárii vyšetřuje i na základě záběrů z kamery, která hrůzostrašnou nehodu zachytila.