Ibrahimovic dal 500. gól v kariéře, a stálo to za to! Dočkal má klubový rekord

Ibrahimovic dal jubilejní gól těsně před koncem prvního poločasu, kdy snížil na 1:3. Šestatřicetiletý kanonýr známý akrobatickými kousky nezůstal své pověsti niž dlužen. Po centru se nezdržoval se zpracováním míče a z otočky ho poslal chodidlem ve stylu karate do branky.

„Tyhle věci nenaplánujete, to se nedá. Snažil jsem se jen dostat míč do branky. Mám radost, že fanoušci v Torontu mohli zažít něco, co ještě neviděli," prohlásil Ibrahimovic. „Prohrát je samozřejmě mrzuté, ale je fajn, že Toronto zůstane navždy obětí mé 500. branky," dodal.

Od březnového příchodu z Manchesteru United to pro něho byla už 17. trefa v 17. zápase v MLS. Předtím dával branky za Paris St. Germain, AC Milán, Barcelonu, Inter Milán, Juventus, Ajax Amsterodam a rodné Malmö. Ve švédské reprezentaci zaznamenal 62 gólů.

Fotbalistům Galaxy nepomohl ani odchod trenéra Sigiho Schmida, nedokázali vyhrát už sedmý ligový zápas po sobě a hrozí jim neúčast v play off.

Dočkal nejlepším nahrávačem

Bořek Dočkal nahrál na jediný gól Philadelphie, která podlehla 1:4 Montrealu, a s 15 asistencemi mu patří první místo v tomto ročníku MLS. Navíc překonal klubový rekord v počtu asistencí v jedné sezóně.

Český reprezentant v 11. minutě po nakrátko rozehraném rohu poslal míč před branku a dvacetiletý Auston Trusty vstřelil hlavou svůj první ligový gól. Hosté však čtyřmi brankami skóre otočili. Philadelphia prohrála poprvé po pěti zápasech, dál se však drží na postupových pozicích.