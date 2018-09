ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Jak jsme mohli být zase světoví? Když může být šéfem rozhodčích kouč, nároďák mohl vést sudí

Tak se nám Sparta po roce na jednu noc dostala na první místo tabulky. Užili si to i Frýdek se Šuralem, jediní dva Češi v základní sestavě. V té souvislosti vzniká úděsná představa pro nového trenéra reprezentace Šilhavého, jak by dal dohromady národní tým, kdyby to takto bylo u většiny mužstev v lize a v zahraničí by naši hráči hráli a nehráli.

Trenér Šilhavý přebírá reprezentaci na 47. místě žebříčku výkonnosti FIFA. Když jsme vévodili Evropě, byli jsme tím i světoví. A to jsme mohli být i teď. Vždyť inspirace Ukrajinou, že trenérem je bývalý vynikající hráč bez trenérské kvalifikace, k tomu nabádala. Poborský mohl vstoupit do dějin.

Ale my mohli být ještě světovější! Již v roce 1969 vedl reprezentaci Brazílie na postu trenéra novinář Saldanha, kterého tam instaloval předseda svazu Havelange, aby utlumil kritiku novinářské obce. Kdybychom vybrali ve výběrovém řízení toho našeho nejkritičtějšího novináře, který bezpochyby ví, jak na to, kdo ví, kam bychom došli.

Ale z kuloárů prosáklo, že bychom mohli dojít ještě dál. A to už by byla světová bomba. Že když může být šéfem rozhodčích trenér Chovanec, tak by vhodným trenérem reprezentace byl JUDr. Václav Krondl, renomovaný delegát UEFA a bývalý vynikající rozhodčí.

Fotbal se na nás řítí ze všech stran. Zápasy národního týmu vystřídala naše Fortuna liga a hned potom jsme byli s Plzní a Jabloncem v evropských pohárech. Ještě než ta návštěva v Evropě začala, byli trenéři tázáni, jakou cítí zodpovědnost za renomé českého fotbalu. Trenér Vrba řekl, že renomé Plzně je dobré, a tak byl při jeho známém vztahu k médiím pasován na malého českého člověka. Když to řekl, tak ještě nevěděl, jak bude hrát Plzeň v Jablonci.

Trenér Rada se zodpovědnosti nebránil. Karel Havlíček Borovský řekl, nechceš-li si hubu spálit, musíš mlčet, nebo chválit. A tak na té odpovědi nebylo co zkazit. Ta otázka však byla špatně položena. Vezmeme-li za příklad Spartu a to, jak jsou klubové celky internacionální, je spíše na místě otázka, jakou zodpovědnost trenéři cítí za renomé svého mužstva a ligové soutěže, kterou hrají.

Ti trenéři totiž ani netuší, co je čeká. Že jedni přijdou penaltou v samém závěru o vítězství, druzí v podobném čase a z podobného důvodu o remízu. Je tato shoda náhoda, nebo to má společného jmenovatele? Hráči hříšníci přece takto nebránili poprvé a asi jim to procházelo. Je na ně ten metr rozhodování nastaven jinak než v Evropě? Nebo je to otázka diplomacie...?