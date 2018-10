Spisovatel Felt svých pětatřicet nejlepších trenérů našel, Uhrin a Šilhavý vidí toho nej v Ježkovi

Že by si teprve před nedávnem inaugurovaný kouč fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý už stihl ustavit svou trenérskou radu? Že by pozval své úspěšné předchůdce u národního týmu Dušana Uhrina a Jozefa Chovance k sezení u jednoho stolu? A že by ke konzultacím přibral i trenéra současného jednadvacítky Vítězslava Lavičku?