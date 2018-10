Sportovní ředitel Philadelphie by rád udržel v týmu Dočkala

Český fotbalista Bořek Dočkal se stal důležitou postavou Philadelphie Union v americké MLS a nový sportovní ředitel týmu Ernst Tanner by rád reprezentačního záložníka udržel v týmu. Bude tak usilovat o to, aby Dočkalovo hostování z čínského klubu Che-nan Ťien-jie pokračovalo i v roce 2019.

"Rád bych ho tu měl i příští sezonu. Pokud budeme moci pokračovat ve spolupráci, bude naší prioritou. Ale víme, jak to v byznysu chodí," řekl na středeční tiskové konferenci Tanner, který do klubu přišel v srpnu z akademie Salcburku. Předtím působil například v německém Hoffenheimu.

Třicetiletý Dočkal přišel do Philadelphie v únoru na hostování z Che-nan Ťien-jie, které za něj zaplatilo pražské Spartě 230 milionů korun. Během premiérové zámořské sezony se zařadil mezi hvězdy soutěže. Philadelphie s ním získala nejvíce bodů ve své historii a postoupila do play off. Dočkal 17 asistencemi vytvořil rekord klubu, k tomu přidal pět branek.

O jeho budoucnosti bude rozhodovat čínský klub, kde má podepsanou smlouvu ještě na dva roky. "Moje situace se může vyvinout různě a nemusí záležet na tom, co si budu přát. To budeme řešit po sezoně, ne teď. V Číně mám dál platnou smlouvu, která se hostováním ještě o rok prodloužila, takže zbývají dva roky. O mojí budoucnosti rozhodne klub," řekl v úterý na reprezentačním srazu Dočkal.