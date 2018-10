Strahov našel náhradu za Prokeše. Střídá ho osmifinalista Ligy mistrů

Prokešovým nástupcem se podle očekávání stává trenér, který vedl nejen řadu ligových týmů, ale má také zkušenosti s výchovou mládeže.

„Jsem moc rád za nabídku, kterou jsem od asociace dostal. Vážím si lidí i jejich práce, která zde byla už udělána a na kterou tak mohu navázat. V mnoha směrech dnes díky zápalu těchto lidí na FAČR mají trenéři mládeže snad poprvé v historii srovnatelné podmínky s trenéry pracujícími v profesionálním seniorském fotbale. Nemusí se starat téměř o nic jiného, než o výchovu a přípravu svých svěřenců," poukazuje Jiří Kotrba.

Předesílá, že po nástup do funkce se nesoustředí pouze na práci se sportovně nadanou mládeží. "Stejnou energii chci vkládat i do vylepšování systému školení trenérů, psaní nových metodických materiálů, natáčení videí, prohlubování projektu 'létající trenéři' a zachování nezbytného propojení všech těchto projektů. Opravdu se těším," líčí Kotrba.

Trenér vystudoval na FTVS UK obor TV a sport, v roce 2010 ukončil navíc úspěšně na ESMA Barcelona studium oboru marketing a řízení (titul MBA). Mezi trenérské úspěchy bývalého aktivního hráče a reprezentanta do 21 let, patří ligový titul se Spartou (se kterou si zahrál i osmifinále Ligy mistrů), účast v Poháru UEFA s Jabloncem a Příbramí nebo domácí pohárové triumfy s Viktorií Žižkov a Jabloncem. Kromě funkcionářské kariéry se velkou část svého života věnoval trénování mládeže a výchově nových fotbalových talentů.

„S panem Kotrbou jsem osobně jednal a jeho přístup na mě udělal velmi dobrý dojem. Hlavně mi imponoval fakt, že nechce rozbíjet, co zde již správně fungovalo, naopak na tom chce stavět i směrem do budoucna. Navíc je to muž, který má s výchovou mladých fotbalistů opravdu bohaté zkušenosti, které nyní doufám převede i do své práce pro fotbalovou asociaci," komentuje v tiskové zprávě Martin Malík, předseda FAČR.