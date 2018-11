ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Před plzeňským pivem klobouk dolů a před plzeňským fotbalem rovněž

Docent Choutka na FTVS v Praze říkával, že nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně. Když trenér Luboš Kozel odmítl nabídku Plzně na převzetí mužstva, komentoval jsem to slovy, že dělá dobře, protože ti se můžou jenom horšit. A oni se drží ve špičce dodnes. A nemají to vůbec lehké.

Po výkonu a výsledku v Madridu podlehli za pomoci našich médií sebeklamu, když si notovali, že hrát se dá s každým. To ano, ale řekněme si, když se Plzeň utká s Realem desetkrát, kolikrát asi zvítězí. Jednou a dvakrát bude remizovat? Nebo tam bude jedna výhra a devět proher? A kam z tohoto pohledu zařadíme utkání v Madridu, které je ovlivněno aktuální formou, sestavami mužstev, průběhem utkání?

Odveta je v nadsázce nazvána Utkáním století. Natěšení diváci zírají, jak si soupeř dal málem vlastní gól, když míč trefil břevno vlastní branky. Netrvá dlouho a Benzema předvede to, čemu se u nás říkávalo Masopustův slalom. Obránců Plzně tam bylo jako much, leč měli pomalé nohy a ani rychlá reakce myšlení se nedostavila. On totiž nebyl na nic čas. Za chvíli 2:0 po rohovém kopu.

I trenér Sparty Ščasný po derby se Slavií říká: Radakovič má za úkol hlídat Součka a je od něj pět metrů, trestuhodné! Když bráníme osobně, máme problém, že musíme s určitým zpožděním reagovat na pohyb útočícího, který se snaží od obránce odpoutat. To vyžaduje maximální pozornost v době přerušení hry a tam se potkáváme s tím, že hráči naopak myšlení vypínají. Proto se vyžaduje, aby na sebe mluvili, hlavně se to chce od brankáře a hráčů kryjících prostor. Náš hráč i při splnění všech požadavků však nemusí vyhrát souboj. A když zvolíme zónové bránění, je problémem každý míč do náběhu mezi bránící hráče.

A tak jsme dostali soupeře do pohody umocněné každým dalším gólem. Máme redaktory, kteří můžou Plzeň i jiná mužstva okamžitě trenérsky převzít. Četl jsem: Sebedestrukce v zápase století. Vážení, my jsme na ně v tomto utkání prostě neměli. Za první republiky říkali staří fotbalisti: Hráli jsme to, co nám soupeř dovolil.

Následně se začne vytvářet atmosféra, že si Plzeň zchladí žáhu na Příbrami. Sázejte, ne jak to dopadne, ale kolik! Leč Plzeň první gól nedala, ale dostala. A tím to nemohlo být 1:0.

Hrálo se také derby Hradec-Pardubice. Kdysi před více než dvaceti tisíci diváky, nyní přišly sotva dva. V Dohránu komentátor pravil, že se hraje na rozestavěném stadionu. Není to pravda, hraje se na zbořeništi. A já prosím nové vedení města, aby vzalo v potaz, že zbořeniště je nedaleko středu města a dělá věhlasné městské architektuře inženýrů Gočára a Kotěry ostudu.