Plzeň smutní, postup je pryč. Vlastní gól se mnou otřásl, lituje kapitán

Měli před sebou velkou výzvu. V mládežnické Lize mistrů sahali po postupu do osmifinále. V závěrečném utkání základních skupin však fotbalisté Plzně prohráli s AS Řím 2:4, čímž jejich pohárové působení skončilo.

„Zklamání převažuje samozřejmě z výsledku, protože se dneska hrálo o postup do jarní části soutěže. Ale určitě zklamání nepanuje po hře nebo výkonu, který jsme předvedli," řekl hlavní trenér Jiří Žilák.

Klíčovým momentem v utkání byl gól Římanů ve 48. minutě na 3:2. „Jakmile nám odskočili na rozdíl jedné branky, už si výsledek kontrolovali," dodal kouč.

Kluci, děkujeme za skvělou prezentaci mládežnického fotbalu Viktorie v @UEFAYouthLeague 🙌 Rozhodně se není za co stydět ❤️💙 #fcvpU19 #UYL pic.twitter.com/fgrrI2CeQ8 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 12. prosince 2018

Jeho svěřenci si v první půli vstřelili dva vlastní góly. Nejprve kapitán Václav Míka a po něm i Šimon Gabriel. „Nemyslím si, že by vlastenci jejich výkony nějak poznamenaly. Oba duel odehráli velice dobře," míní Žilák.

„Z vlastního gólu jsem byl trochu otřesený, moc jsem si pak nevěřil třeba pět minut. Naštěstí se mi podařilo dát gól i do té správné branky a pak už to bylo zase v pohodě," uvedl obránce Míka, který se trefil i do branky Římanů, když ve 40. minutě úspěšnou hlavičkou poslal Západočechy do vedení 2:1.

Poté však Římané skóre otočili a vyhráli 4:2. Pro Plzeň tak působení v YCHL skončilo v základní skupině. „Když srovnám všechny naše zápasy, musím říct, že kluci udělali strašně velký výkonnostní progres. Hráli opravdu dobře. Doufám, že nasbírané zkušenosti v mládežnické Lize mistrů zúročí i v další kariéře," uzavřel Žilák.