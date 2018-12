České fotbalové rozhodčí školil šéf sudích UEFA

Už v říjnu na seminář do Prahy dorazili jiné osobnosti světové rozhodcovské scény Nicola Rizzoli, nejlepší světový rozhodčí z let 2014 a 2015, a Pawel Gil. "Roberto (Rosetti) pokračoval v tom, co započali jeho předchůdci Nicola s Pawlem. Zajímavé dnes bylo určitě to, že se probíraly i klipy ze zápasů české ligy, takže naši kluci mohli vidět i sami sebe s komentářem zahraničního experta," popsala členka komise rozhodčích UEFA a FIFA Dagmar Damková pro web FAČR.

"Je to velká autorita. Už jsem ho poznal dřív na mezinárodních seminářích a nemá problém komukoliv cokoliv vysvětlit. Pro nás je super, že zavítal i k nám, je to jednoznačně velké plus pro všechny," řekl mezinárodní rozhodčí Petr Ardeleanu.

Podle Damkové ale jen samy návštěvy expertů ke zlepšení sudích nepomohou. "Není to o tom jenom někoho vozit k nám, je nutné začít tvrdě pracovat i na hřišti. Například v rámci UEFA se během tréninků pracuje i se simulátory VAR, což my třeba zatím nemáme. Musíme se tomu začít přibližovat, alfa a omega všeho je v tréninku na hřišti," dodala Damková.