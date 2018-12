Slavia vyhrála vánoční turnaj fotbalových internacionálů. Vízek se možná loučil

Sparta začala cestu za třetím prvenstvím po sobě dobře a po dvou hattricích Tomáše Juna měla na kontě dvě výhry. Jenže pak podlehla Brnu a následně i Bohemians Praha. Slávisté se rozjížděli pomaleji, ve svém druhém utkání dokonce prohráli s Plzní 0:3, ale od té doby ztratili už jen bod za závěrečnou remízu 2:2 se Spartou, která jim stačila k prvenství.

Nad Brnem totiž předtím zvítězili 2:1 gólem šest sekund před koncem utkání, které se stejně jako ostatní zápasy hrálo na jednou 16 minut. Potřebný bod zajistil Slavii na domácí půdě v hale v Edenu, kam se turnaj po šesti letech vrátil z Podvinného mlýna, proti letenskému rivalovi dvěma góly David Kalivoda.

"Těch gólů jsme na turnaji nedávali moc, já až na konci Spartě, o to víc mě těší. Lepší by proti Spartě byla výhra, ale tím, že nám ta remíza stačí, tak ji bereme a jsme s ní spokojeni," řekl ČTK a Deníku Kalivoda. "Přesunulo se to do Edenu, o to je to sladší, že jsme to letos vyhráli. Ještě před sebou máme derby na Silvestra, tak uvidíme, jak se to celé završí," dodal šestatřicetiletý záložník.

Ilustrační foto: Jaromír Blažek si zahrál za Spartu.

Vlastimil Vacek

Vedle něj za Slavii nastoupili například Martin Hyský, Karel Piták, Tomáš Pešír či bratři Hrdličkové Tomáš a Michal, manžel tenistky Karolíny Plíškové.

Brno útočilo na první triumf na turnaji, dosud má na kontě jedno druhé a tři třetí místa. "My vzali partu kolem 40 let, kdežto Hrdličkovi je 30 let. Tohle je turnaj legend, nemá tu co dělat," podotkl v lehké nadsázce Švancara. "Nicméně jsme porazili Spartu, jsme spokojeni. Já přijel pro nejlepšího střelce. Je to každý rok moje osobní motivace," dodal jednačtyřicetiletý bývalý útočník.

Ilustrační foto. Ladislav Vízek při vánočním turnaji internacionálů.

Milan Malíček

Vedle něj diváky bavili svými kousky i další internacionálové. V dresu Bohemians nastoupili Lukáš Hartig či Radek Šírl, za Spartu hráli Jaromír Blažek, Jiří Novotný, nový asistent letenského A-týmu Michal Horňák či stále aktivní ligový fotbalista Tomáš Hübschman z Jablonce. V dresu Dukly zase nechyběl třiašedesátiletý Ladislav Vízek.

"Naskakuji na vteřiny. Poté, co mi přišel důchod, mi ten sport už tolik nejde. Nevím, jestli je to tím stářím, mně to nějak poznamenalo. Myslím, že jdu pomalu do sportovního důchodu, a kdo ví, jestli tohle nebude můj poslední ročník," uvedl Vízek.